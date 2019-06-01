Mitroglou’nun derdi Balotelli – Fotomaç – 01 Haziran 2019
01 Haziran 2019, Cumartesi
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Mitroglou’nun derdi Balotelli

Mitroglou’nun derdi Balotelli

Marsilya geçen sezon 'yi alınca ile yollarını ayırmıştı. Fransız basını " döngüsü" başlıklı haberinde, İtalyan yıldızın Cimbom'a gelebileceğini, bu durumda Yunan forvetin bir kez daha yerinden olacağını yazdı.

Marsilya geçen sezon 'yi alınca ile yollarını ayırmıştı. Fransız basını " döngüsü" başlıklı haberinde, İtalyan yıldızın Cimbom'a gelebileceğini, bu durumda Yunan forvetin bir kez daha yerinden olacağını yazdı. Haberde "Mitroglou bir kez daha Balotelli tarafından avlanabilir. Balo, 'ın radarında" ifadeleri yer aldı.
  1. 1.6.2019
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