Mariano’yu taksitle bile alamazlar
Brezilya basını Galatasaray'ın yıldız sağ beki Mariano'ya talip olduğunu iddia etti. Brezilya'nın köklü kulübü Santos'un Mariano'yla ilgilendiğini ifade edildi.
Brezilya basını Galatasaray'ın yıldız sağ beki Mariano'ya talip olduğunu iddia etti. Brezilya'nın köklü kulübü Santos'un Mariano'yla ilgilendiğini ifade edildi. Gazeta Esportiva'ya göre; Sambacılar, tecrübeli futbolcu için Galatasaray'dan bilgi aldı. Fox Sports Brasil'e göre ise, Mariano'nun yüksek maliyeti Santos için engel yarattı. Aslan'ın futbolcusunu kiralamaya sıcak bakmadığı ve 3.5 milyon euro bonservis talep ettiği ifade edildi. Santos'un bu ücreti taksitle bile ödeyemeyeceği belirtildi. 1 yıl daha kontratı olan Mariano 2.3 milyon euro net maaş kazanıyor.
- 1.6.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Flaş açıklama! "Galatasaray yönetimi Balotelli'yi konuşuyor"
Toplam 1
Yorum
gg falcao tetteh hakan çalhanoglu talisca ile cimbom lig şampiyonluguna 3-4 sene ambargo koyar
-
Fejsa için pres
Toplam 1
Yorum
Belli oldu Fener yine parayı çarçur edecek
-
Norveçli Erling Haland 9 gol atarak tarihe geçti
Toplam 1
Yorum
yazıcı hattirickküp yapmış adam
Mariano’yu taksitle bile alamazlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.