Mariano’yu taksitle bile alamazlar – Fotomaç – 01 Haziran 2019
01 Haziran 2019, Cumartesi
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’yu taksitle bile alamazlar

Mariano’yu taksitle bile alamazlar

basını 'ın yıldız sağ beki 'ya talip olduğunu iddia etti. Brezilya'nın köklü kulübü 'un Mariano'yla ilgilendiğini ifade edildi.

basını 'ın yıldız sağ beki 'ya talip olduğunu iddia etti. Brezilya'nın köklü kulübü 'un Mariano'yla ilgilendiğini ifade edildi. Gazeta Esportiva'ya göre; Sambacılar, tecrübeli futbolcu için Galatasaray'dan bilgi aldı. Fox Sports Brasil'e göre ise, Mariano'nun yüksek maliyeti Santos için engel yarattı. Aslan'ın futbolcusunu kiralamaya sıcak bakmadığı ve 3.5 milyon euro bonservis talep ettiği ifade edildi. Santos'un bu ücreti taksitle bile ödeyemeyeceği belirtildi. 1 yıl daha kontratı olan Mariano 2.3 milyon euro net maaş kazanıyor.
  1. 1.6.2019
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