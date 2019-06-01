Luce: Artık bırakıyorum – Fotomaç – 01 Haziran 2019
01 Haziran 2019, Cumartesi
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Luce: Artık bırakıyorum

Luce: Artık bırakıyorum

'de , ve 'ı çalıştıran Lucescu emekli olacağını söyledi. Rumen basınına röportaj veren ünlü çalıştırıcı " geri döner miyim bilmiyorum." dedi.

'de , ve 'ı çalıştıran Lucescu emekli olacağını söyledi. Rumen basınına röportaj veren ünlü çalıştırıcı " geri döner miyim bilmiyorum." dedi. 73 yaşındaki hocanın aktif görev almayacağı, danışman olarak çalışabileceği ifade edildi.
  1. 1.6.2019
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