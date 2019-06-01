Luce: Artık bırakıyorum
Türkiye'de Galatasaray, Beşiktaş ve Milli Takım'ı çalıştıran Lucescu emekli olacağını söyledi. Rumen basınına röportaj veren ünlü çalıştırıcı "Futbola geri döner miyim bilmiyorum." dedi.
Türkiye'de Galatasaray, Beşiktaş ve Milli Takım'ı çalıştıran Lucescu emekli olacağını söyledi. Rumen basınına röportaj veren ünlü çalıştırıcı "Futbola geri döner miyim bilmiyorum." dedi. 73 yaşındaki hocanın aktif görev almayacağı, danışman olarak çalışabileceği ifade edildi.
- 1.6.2019
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