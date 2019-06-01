Kümede kaldı kontratı kaptı
Cimbom'un eski teknik direktörü İgor Tudor, 11 hafta kala Udinese'yi devralmıştı. 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi alan Hırvat çalıştırıcı kulübü kümede tutmuştu.
Cimbom'un eski teknik direktörü İgor Tudor, 11 hafta kala Udinese'yi devralmıştı. 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi alan Hırvat çalıştırıcı kulübü kümede tutmuştu. İgor Tudor gösterdiği başarılı performansla kontratı kaptı. 41 yaşındaki genç çalıştırıcı gelecek sezon da Udinese'nin başında olacak.
- 1.6.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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