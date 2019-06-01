Kümede kaldı kontratı kaptı – Fotomaç – 01 Haziran 2019
01 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Kümede kaldı kontratı kaptı

Kümede kaldı kontratı kaptı

Kümede kaldı kontratı kaptı

Cimbom'un eski İgor , 11 hafta kala Udinese'yi devralmıştı. 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi alan Hırvat çalıştırıcı kulübü kümede tutmuştu.

Cimbom'un eski İgor , 11 hafta kala Udinese'yi devralmıştı. 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi alan Hırvat çalıştırıcı kulübü kümede tutmuştu. İgor Tudor gösterdiği başarılı performansla kontratı kaptı. 41 yaşındaki genç çalıştırıcı gelecek sezon da Udinese'nin başında olacak.
  1. 1.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kümede kaldı kontratı kaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN