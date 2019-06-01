Komşu’dan Kostas’a teklif – Fotomaç – 01 Haziran 2019
01 Haziran 2019, Cumartesi
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Komşu’dan Kostas’a teklif

Komşu’dan Kostas’a teklif

Yunan basını 'un eski yıldızı 'yu istediğini yazdı. göre; bonservisini elinde tutan Marsilya'ya danışan Oly, ardından ile görüştü.

Yunan basını 'un eski yıldızı 'yu istediğini yazdı. göre; bonservisini elinde tutan Marsilya'ya danışan Oly, ardından G.Saray ile görüştü. Yöneticiler görüşme izni verince 31'lik golcüye 1.8 milyon euro önerildi. Gelecek sezon yıllık 2.6 milyon euro kazanacak olan Kostas Mitroglou ise teklifi kabul etmedi.

KENDİNE GELMELİ
Türkiye'nin Yunanistan ile yaptığı özel maç sonrası teknik direktör Angelos Anastasiadis, Galatasaraylı forvet Mitroglou'nu yorumladı. Oyuncusunun sakatlık sonrası bayağı geriye gittiğini aktaran Angelos, "Kendine gelmesi hem hem bizim için faydalı olacak" diye konuştu.

  1. 1.6.2019
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