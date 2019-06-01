Komşu’dan Kostas’a teklif
Yunan basını Olympiakos'un eski yıldızı Kostas Mitroglou'yu istediğini yazdı. Habere göre; bonservisini elinde tutan Marsilya'ya danışan Oly, ardından Galatasaray ile görüştü.
Yunan basını Olympiakos'un eski yıldızı Kostas Mitroglou'yu istediğini yazdı. Habere göre; bonservisini elinde tutan Marsilya'ya danışan Oly, ardından G.Saray ile görüştü. Yöneticiler görüşme izni verince 31'lik golcüye 1.8 milyon euro önerildi. Gelecek sezon yıllık 2.6 milyon euro kazanacak olan Kostas Mitroglou ise teklifi kabul etmedi.
KENDİNE GELMELİ
Türkiye'nin Yunanistan ile yaptığı özel maç sonrası teknik direktör Angelos Anastasiadis, Galatasaraylı forvet Mitroglou'nu yorumladı. Oyuncusunun sakatlık sonrası bayağı geriye gittiğini aktaran Angelos, "Kendine gelmesi hem Galatasaray hem bizim için faydalı olacak" diye konuştu.
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