İanis Hagi elden kaçtı – Fotomaç – 01 Haziran 2019
01 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri İanis Hagi elden kaçtı

İanis Hagi elden kaçtı

İanis Hagi elden kaçtı

Taraftarı heyecanlandıran Hagi soyadı, 'a dönmüyor. Hagi'nin oğlu İanis Hagi'in adı sarı-kırmızılılarla anılıyordu ancak Cimbom bu transferde hızlı davranmayınca devi Ajax devreye girdi.

Taraftarı heyecanlandıran Hagi soyadı, 'a dönmüyor. Hagi'nin oğlu İanis Hagi'in adı sarı-kırmızılılarla anılıyordu ancak Cimbom bu transferde hızlı davranmayınca devi Ajax devreye girdi. "İanis'in transferini bitirmeye çok yakınız. Onun için Ajax'ta oynamak tam bir rüyaydı. O Xavi'nin Rumen versiyonu" diye konuştu.
  1. 1.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İanis Hagi elden kaçtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN