İanis Hagi elden kaçtı
Taraftarı heyecanlandıran Hagi soyadı, Galatasaray'a dönmüyor. Efsane Gheorghe Hagi'nin oğlu İanis Hagi'in adı sarı-kırmızılılarla anılıyordu ancak Cimbom bu transferde hızlı davranmayınca Hollanda devi Ajax devreye girdi.
Taraftarı heyecanlandıran Hagi soyadı, Galatasaray'a dönmüyor. Efsane Gheorghe Hagi'nin oğlu İanis Hagi'in adı sarı-kırmızılılarla anılıyordu ancak Cimbom bu transferde hızlı davranmayınca Hollanda devi Ajax devreye girdi. Gheorghe Hagi "İanis'in transferini bitirmeye çok yakınız. Onun için Ajax'ta oynamak tam bir rüyaydı. O Xavi'nin Rumen versiyonu" diye konuştu.
- 1.6.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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