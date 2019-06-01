Galatasaray Jimmy Durmaz'ı transfer etti
Galatasaray, FFP nedeniyle bonservisi elinde olan oyunculara yönelik arayışını sürdürüyor. Galatasaray bu doğrultuda aynı zamanda yerli statüsünün değişeceğini de hesap ederek Jimmy Durmaz'a yöneldi. 30 yaşındaki Türk pasaportlu İsveçli yıldız Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı takımın Devler Ligi’nde mücadele edecek olması nedeniyle gelen teklife ‘Evet” dedi.
Sarı-kırmızılılar, Toulouse ile sözleşmesi sona eren Jimmy Durmaz ile anlaştı. Türk pasaportlu İsveçli futbolcu, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Cimbom'un teklifine hiç düşünmeden "Evet" dedi. Bu transferin gerçekleşmesinde Galatasaray'ın kadrosunda kaliteli yerli oyuncu sayısının azlığı ve Emre Akbaba'nın uzun süreli sakatlığı etkili oldu. İsveç Milli Takımı'nın formasını düzenli olarak giyen Jimmy Durmaz, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor. 30 yaşındaki futbolcu geçen sezon Toulouse'da 37 maçta görev yaparken 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. (Sabah)
- 01.06.2019
- Güncelleme: 01.06.2019 09:59
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