Cengiz eze eze kazanır – Fotomaç – 01 Haziran 2019
01 Haziran 2019, Cumartesi
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Cengiz eze eze kazanır

Cengiz eze eze kazanır

'da camianın önemli isimlerinden, geçmiş dönemlerin efsane yöneticisi kulüpte yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Efsane yönetici Ergun Gürsoy: Liseliler kendi kendilerini yok ettiler. Cengiz seçime giderse bu sefer 3500 oyla kazanır.

'da camianın önemli isimlerinden, geçmiş dönemlerin efsane yöneticisi kulüpte yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Gürsoy, idari yönden ibra edilmeyen başkan için "Mahkeme, mahkeme gezmesine gerek yok. Bu şekilde davranması bence intihar" yorumunda bulundu. Gürsoy "Liselilerin mali kongredeki tavırları çok yanlıştı. İdari yönden yönetimi ve denetim kurulunu ibra etmediler ancak bu hamleleri ters tepti. Mustafa Cengiz bu süreçten güçlenerek çıktı. Bence bir an önce seçime gitmeli. Onun seçime gitmemesine en çok liseliler seviniyordur. Çünkü Mustafa Cengiz böyle bir seçimi eze eze kazanır. Bu kez 2525 değil 3500 oy alır" ifadelerini kullandı. Gürsoy, mali kongrede birleşip yönetimi ibra etmeyen liselilerin kendi iplerini kendilerinin erittiğini söyledi. Gürsoy "Artık bu kitleye bir güven kalmadı" dedi.
  1. 1.6.2019
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