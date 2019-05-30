Muslera: Saygıyı fazlasıyla hakediyoruz

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, 22. lig şampiyonluğunun ardından özel açıklamalarda bulundu. Bu sezon da yaptığı kurtarışlarla farkını ortaya koyan ve çifte kupalı başarıda büyük pay sahibi olan Uruguaylı kaleci, sonuna kadar mücadele ettiklerini ve kazandıklarını söyledi. Hiçbir zaman inançlarını kaybetmediklerini kaydeden başarılı file bekçisi, "Bize inananlar lig yarışında birazcık inançlarını kaybetmiş olabilirler ama biz hiçbir zaman hırsımızı, tutkumuzu hocamız sayesinde kaybetmedik. Sonunda mutlu sona ulaştık. Bundan sonraki senelerde hep böyle olacaktır" dedi.

HİÇBİR ZAMAN PES ETMEYİZ

LIG sonundaki hakem tartışmalarına da değinen ve Galatasaray'a daha fazla saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Muslera şöyle devam etti: Galatasaray gibi bir camiaya, böyle bir tarihi olan, taraftarı olan bir camiaya karşı herkesin maksimum saygı göstermesi gerekiyor. Yorum yapanların, gazetecilerin, dışarıda konuşanların... İşin içinde Galatasaray varsa, hiçbir zaman pes etmek yoktur. Bunu hep yaşadık. Herkesten daha fazla saygı bekliyorum açıkçası. Biz bunu fazlasıyla hak ediyoruz, başarılarla, yaptığımız işlerle... Bu 8 puan fark varken de böyleydi.

TEK BAŞIMA KAZANMADIM

İLK geldiği yıldaki röportajını hatırlatan Nando, "Galatasaray ile kazanabildiğim maksimum kupayı kazanmak istiyorum' demiştim. Bu zamana kadar 5 lig şampiyonluğunu, 4 Türkiye Kupası, 4 de Süper Kupa kazandım. Bu beni inanılmaz mutlu ediyor ama bunları tek başıma kazanmadım. Birçok takım arkadaşımla beraber kazandık, hocalarımızla birlikte kazandık ama en önemlisi Fatih Terim'le kazandık. En çok kupayı onunla kazandım. Hepsinin emeği çok fazla. Umut ediyorum, kontratımın sonuna kadar burada daha fazla kupa kazanırım" ifadelerini kullandı.

GİTMELERİNİ HİÇ İSTEMEDİM

Sözleşmesi sona eren kaptan Selçuk ile ilgili görüş bildiren Muslera, "Selçuk benim dostum aynı zamanda, yakın arkadaşım. Bunun gibi birçok arkadaşım oldu tabii ki. Buna Elmander, Melo, Drogba, Sneijder, Engin, Semih'i ekleyebiliriz. Bu oyuncular giderken de hiç gitmelerini istemedim çünkü özel isimlerdi" dedi.

FATİH TERİM TARTIŞMAYA AÇIK DEĞİL

Fatih Terim'e kendisini getirdiği için teşekkür eden Muslera şöyle konuştu: Hocalığını tartışmaya gerek yok. Galatasaray'da, Avrupa'da, milli takımda kendini gösterdi... Türkiye'nin en iyi hocası olduğunu gösterdi. Bu tartışmaya açık bir konu bile değil.

MUSLERA İLE TEK SORU TEK CEVAP

-Ronaldo mu Messi mi: Messi??

-Bu sezon en unutamadığın maç: Başakşehir maçı

- Galatasaray'da en unutamadığın maç: 2011- 2012 Sezonu Süper Final Fenerbahçe deplasmanı... Maçı kazanmamış olabiliriz ama şampiyonluğu kazandık. Çok önemli ve zor bir şampiyonluktu.

- En zorlandığın golcü: Hem onunla beraber oynarken, hem ona karşı oynarken, her zaman için 'Burak Yılmaz' diyebilirim.

- Jürgen Klopp mu, Pep Guardiola mı: Fatih Terim

- Şampiyonlar Ligi finali tahmini: Artık futbolda 'favori' diye bir şey kalmadı. Kim hak ederse o kazansın.