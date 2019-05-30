Muslera: Saygıyı fazlasıyla hakediyoruz – Fotomaç – 30 Mayıs 2019
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Muslera: Saygıyı fazlasıyla hakediyoruz

Muslera: Saygıyı fazlasıyla hakediyoruz

8 puan geriden gelerek büyük bir başarının daha altına imza attıklarını belirten başarılı eldiven, " gibi büyük bir tarihi ve şarıları olan camiaya karşı herkesin daha fazla saygı göstermesi gerekiyor" dedi.

'ın başarılı file bekçisi , 22. lig şampiyonluğunun ardından özel açıklamalarda bulundu. Bu sezon da yaptığı kurtarışlarla farkını ortaya koyan ve çifte kupalı başarıda büyük pay sahibi olan Uruguaylı kaleci, sonuna kadar mücadele ettiklerini ve kazandıklarını söyledi. Hiçbir zaman inançlarını kaybetmediklerini kaydeden başarılı file bekçisi, "Bize inananlar lig yarışında birazcık inançlarını kaybetmiş olabilirler ama biz hiçbir zaman hırsımızı, tutkumuzu hocamız sayesinde kaybetmedik. Sonunda mutlu sona ulaştık. Bundan sonraki senelerde hep böyle olacaktır" dedi.

HİÇBİR ZAMAN PES ETMEYİZ
LIG sonundaki hakem tartışmalarına da değinen ve Galatasaray'a daha fazla saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Muslera şöyle devam etti: Galatasaray gibi bir camiaya, böyle bir tarihi olan, taraftarı olan bir camiaya karşı herkesin maksimum saygı göstermesi gerekiyor. Yorum yapanların, gazetecilerin, dışarıda konuşanların... İşin içinde Galatasaray varsa, hiçbir zaman pes etmek yoktur. Bunu hep yaşadık. Herkesten daha fazla saygı bekliyorum açıkçası. Biz bunu fazlasıyla hak ediyoruz, başarılarla, yaptığımız işlerle... Bu 8 puan fark varken de böyleydi.

TEK BAŞIMA KAZANMADIM
İLK geldiği yıldaki röportajını hatırlatan Nando, "Galatasaray ile kazanabildiğim maksimum kupayı kazanmak istiyorum' demiştim. Bu zamana kadar 5 lig şampiyonluğunu, 4 , 4 de kazandım. Bu beni inanılmaz mutlu ediyor ama bunları tek başıma kazanmadım. Birçok takım arkadaşımla beraber kazandık, hocalarımızla birlikte kazandık ama en önemlisi 'le kazandık. En çok kupayı onunla kazandım. Hepsinin emeği çok fazla. Umut ediyorum, kontratımın sonuna kadar burada daha fazla kupa kazanırım" ifadelerini kullandı.

GİTMELERİNİ HİÇ İSTEMEDİM
Sözleşmesi sona eren kaptan Selçuk ile ilgili görüş bildiren Muslera, "Selçuk benim dostum aynı zamanda, yakın arkadaşım. Bunun gibi birçok arkadaşım oldu tabii ki. Buna Elmander, Melo, Drogba, , Engin, Semih'i ekleyebiliriz. Bu oyuncular giderken de hiç gitmelerini istemedim çünkü özel isimlerdi" dedi.

FATİH TERİM TARTIŞMAYA AÇIK DEĞİL
Fatih Terim'e kendisini getirdiği için teşekkür eden Muslera şöyle konuştu: Hocalığını tartışmaya gerek yok. Galatasaray'da, Avrupa'da, milli takımda kendini gösterdi... Türkiye'nin en iyi hocası olduğunu gösterdi. Bu tartışmaya açık bir konu bile değil.

MUSLERA İLE TEK SORU TEK CEVAP

-Ronaldo mu Messi mi: Messi??

-Bu sezon en unutamadığın maç: maçı

- Galatasaray'da en unutamadığın maç: 2011- 2012 Sezonu Süper Final Fenerbahçe deplasmanı... Maçı kazanmamış olabiliriz ama şampiyonluğu kazandık. Çok önemli ve zor bir şampiyonluktu.

- En zorlandığın golcü: Hem onunla beraber oynarken, hem ona karşı oynarken, her zaman için '' diyebilirim.

- Jürgen Klopp mu, mı: Fatih Terim

- Şampiyonlar Ligi finali tahmini: Artık futbolda 'favori' diye bir şey kalmadı. Kim hak ederse o kazansın.

  1. 30.5.2019
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