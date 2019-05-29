Onyekuru için kaynak bulundu – Fotomaç – 29 Mayıs 2019
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Onyekuru için kaynak bulundu

Onyekuru için kaynak bulundu

Henry ?Onyekuru ile devam etmek isterken kaynak da bulundu.

Başkan , 'in Başkanı Erden Timur'dan düzenlenen iftar davetinde söz aldı. Sezon başında yapılan Emre Akbaba'nın bonservis ödemesinde kulübe 2 milyon euro'ya yakın bir destek sağlayan NEF'in, Onyekuru içinde benzer bir destek vereceği bildirildi.

  1. 29.5.2019
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