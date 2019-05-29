Onyekuru için kaynak bulundu
Henry ?Onyekuru ile devam etmek isterken kaynak da bulundu.
Başkan Mustafa Cengiz, NEF'in Başkanı Erden Timur'dan düzenlenen iftar davetinde söz aldı. Sezon başında yapılan Emre Akbaba'nın bonservis ödemesinde kulübe 2 milyon euro'ya yakın bir destek sağlayan NEF'in, Onyekuru içinde benzer bir destek vereceği bildirildi.
- 29.5.2019
-
Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
eray abdullah avcı yanında arda turan visca irfan can mahmut tekdemir alınsın
-
Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal Kagawanın yanında ljajic in lafı bile olmaz
-
Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal kagawayı almayan yönetim sonradan çok pişman olacak.ibretlik hata yaptı yönetim
Onyekuru için kaynak bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.