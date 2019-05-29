Onyekuru için kaynak bulundu

Başkan Mustafa Cengiz, NEF'in Başkanı Erden Timur'dan düzenlenen iftar davetinde söz aldı. Sezon başında yapılan Emre Akbaba'nın bonservis ödemesinde kulübe 2 milyon euro'ya yakın bir destek sağlayan NEF'in, Onyekuru içinde benzer bir destek vereceği bildirildi.