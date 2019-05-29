Kostas giderse Umut gelecek – Fotomaç – 29 Mayıs 2019
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Kostas giderse Umut gelecek

Kostas giderse Umut gelecek

’te forma giyen golcünün transferi yeniden gündemde.

'in sezon başında kadroya katılmasını istediği fakat başarısız olduğu Umut Bozok konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Daha önce sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini açıklayan doğumlu oyuncu için kulübü 'e teklif yapılması kararı alındı. Nimes'e yapılacak teklifin merkezinde ise Kostas Mitroglou'nun 'un teklifini kabul ederek 'a dönmesi yatıyor.
Umut bu sezon Fransa'da 25 maçta 2 gol atıp, 4 de asist yaptı.
  1. 29.5.2019
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