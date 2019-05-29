21 Yaş Altı Futbol Ligi'nde Süper Kupa Galatasaray'ın
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Altı Ligi'nde 'ın

21 Yaş Altı Futbol Ligi'nde Süper Kupa Galatasaray'ın

Altı Ligi maçında 'a 4-0 üstünlük sağlayan , şampiyon oldu.

'da 2018-2019 sezonu Altı grubu şampiyonu ile 21 Yaş Altı 1. Lig grubu şampiyonu karşı karşıya geldi.

Stadı'nda oynanan mücadelede Galatasaray, 15. dakikada Metehan Mertöz, 47. dakikada Atalay Babacan, 74. dakikada Ferhan Evren ve 76. dakikada Ahmet Onur Doğuku'nun (kendi kalesine) golleriyle müsabakadan 4-0 galip ayrıldı.

GALATASARAY KUPASINI ALDI

Maçın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılı ekibe kupasını, Türkiye Federasyonu Bölge Müdürü Ferruh Sezgin verdi.

Galatasaraylı futbolcular, kupa töreni sonrası mutluluklarını taraftarlarla paylaştı.

Galatasaray 21 Yaş Altı Takımı Teknik Sorumlusu Ceyhun Müderrisoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seyir zevki yüksek bir maç oynandığını belirterek, müsabakayı baştan sona üstün götürdüklerini söyledi.

Net bir skorla galip geldiklerini aktaran Müderrisoğlu, "Bizim için önemli olan, A takıma oyuncu yetiştirmek. Ancak performans yaş gruplarında sıralama da önemli. Şampiyonluk, hem oyuncunun kişisel gelişimi hem de antrenörün kendine olan öz güveni açısından önemli. Bizim için güzel bir sezon oldu." diye konuştu.

  1. 29.05.2019
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