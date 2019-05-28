Ozornwafor sınıfı geçti
Galatasaray'ın ilk transferi Valentine Ozornwafor, FIFA U20 Dünya Kupası'nda dikkat çekiyor.
Galatasaray'ın ilk transferi Valentine Ozornwafor, FIFA U20 Dünya Kupası'nda dikkat çekiyor. Önümüzdeki sezon Galatasaray'ın U21 tanımında forma giyecek olan Nijeryalı sol stoper Katar'ı 4-0 yendikleri maçta, yerinde müdahaleleri ve geriden oyun kurması ile dikkat çekti. Sürekli dikine oynayan ve yüzde 86 başarılı pas yapan Ozornwafor, hava toplarında da çok güçlü gözüktü.
- 28.5.2019
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Trabzonspor için Loris Benito iddiası
Toplam 1
Yorum
mr61 John Ogu kesinlikle alınmalııı..... 2. vakame etkisi yapacak göreceksiniz, müthiş bir oyuncu..
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Kagawa’dan veda mesajı
Toplam 1
Yorum
karakartal öncelkle kagawanın bonservisi alınmalıydı.yönetim büyük hata yapıyor.
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Cepler şenlendi
Toplam 2
Yorum
destekliyoruz... kimse akıl vermesin eleştirmesin, yönetim ve teknik ekip mucizeler ortaya koyuyor..
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