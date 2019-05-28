Ozornwafor sınıfı geçti

Galatasaray'ın ilk transferi Valentine Ozornwafor, FIFA U20 Dünya Kupası'nda dikkat çekiyor. Önümüzdeki sezon Galatasaray'ın U21 tanımında forma giyecek olan Nijeryalı sol stoper Katar'ı 4-0 yendikleri maçta, yerinde müdahaleleri ve geriden oyun kurması ile dikkat çekti. Sürekli dikine oynayan ve yüzde 86 başarılı pas yapan Ozornwafor, hava toplarında da çok güçlü gözüktü.