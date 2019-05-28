Ozornwafor sınıfı geçti – Fotomaç – 28 Mayıs 2019
28 Mayıs 2019, Salı
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Ozornwafor sınıfı geçti

Ozornwafor sınıfı geçti

'ın ilk transferi , U20 'nda dikkat çekiyor.

'ın ilk transferi , U20 'nda dikkat çekiyor. Önümüzdeki sezon Galatasaray'ın U21 tanımında forma giyecek olan Nijeryalı sol stoper 'ı 4-0 yendikleri maçta, yerinde müdahaleleri ve geriden oyun kurması ile dikkat çekti. Sürekli dikine oynayan ve yüzde 86 başarılı pas yapan Ozornwafor, hava toplarında da çok güçlü gözüktü.

  1. 28.5.2019
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