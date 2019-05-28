Attığı 30 golle sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mbaye Diagne menajerini değiştirdi. Senegalli futbolcu bundan böyle Gomis'in de menajerliğini yapan Etienne Mendy ile anlaştı. Diagne'nin Gomis gibi Suudi Arabistan'ın yolunu tutması bekleniyor. Şampiyonluk bonusu ile birlikte 14 milyon euro'ya mal olan golcü oyuncu için Galatasaray, 16 milyon euro istiyor.



AİLEVİ SEBEPLER!

Şampiyonluk kutlamalarına katılmayan Diagne tepkiler üzerine İnstagram hesabından bir açıklama yayınladı. Senegalli, "Ciddi ailevi sebeplerden dolayı kutlamalara katılamadım, bunun için çok üzgünüm. Bu kulübün büyüklüğünü biliyorum ve bu yıl süper şeyler başardık" şeklinde yazdı.



PEK DE İNANMADILAR

Dıagne'nin bu açıklamasını taraftarlar pek de inandırıcı bulmadı. Paylaşımının altına birçok yorum yazılırken, bir taraftar, "Ciddi aile meselesi ile git acını yaşa. Gülerek arabanla poz verme" diye yazdı ve cumartesi günü yaptığı paylaşımı hatırlattı.