Galatasaray'da Okay Yokuşlu sürprizi
28 Mayıs 2019, Salı
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'da sürprizi

Galatasaray'da Okay Yokuşlu sürprizi

, Selçuk’un yaşlanması, Ndiaye’nin ise durumunun belirsizliğe girmesi nedeniyle ön libero arayışlarında bulunuyor.

'da forma giyen için 'ın da devrede olduğu bildirildi. 'da son anda kalmayı başaran Celta Vigo'da Escriba'nın kadroyu değiştirmek istediği ve hemen hemen tüm maçlarda görev vermesine rağmen transfere kaynak yaratma adına Okay Yokuşlu'nun da satılmasına onay verdiği belirtildi. Milli futbolcu için Galatasaray ile birlikte 'den Tottenham ve West Ham'ın da konusunda girişimlerde bulunduğu belirtildi.

'dan 6 milyon Euro'ya Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu, bu sezon 'da 30 maçta görev aldı. 2 de gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

  1. 28.5.2019
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