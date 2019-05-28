Galatasaray'da Okay Yokuşlu sürprizi
Galatasaray, Selçuk’un yaşlanması, Ndiaye’nin ise durumunun belirsizliğe girmesi nedeniyle ön libero arayışlarında bulunuyor.
Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu için Galatasaray'ın da devrede olduğu bildirildi. La Liga'da son anda kalmayı başaran Celta Vigo'da Escriba'nın kadroyu değiştirmek istediği ve hemen hemen tüm maçlarda görev vermesine rağmen transfere kaynak yaratma adına Okay Yokuşlu'nun da satılmasına onay verdiği belirtildi. Milli futbolcu için Galatasaray ile birlikte İngiltere'den Tottenham ve West Ham'ın da transfer konusunda girişimlerde bulunduğu belirtildi.
Trabzonspor'dan 6 milyon Euro'ya Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu, bu sezon İspanya'da 30 maçta görev aldı. 2 de gol atarak dikkatleri üzerine çekti.
- 28.5.2019
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Trabzonspor için Loris Benito iddiası
Toplam 1
Yorum
mr61 John Ogu kesinlikle alınmalııı..... 2. vakame etkisi yapacak göreceksiniz, müthiş bir oyuncu..
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Kagawa’dan veda mesajı
Toplam 1
Yorum
karakartal öncelkle kagawanın bonservisi alınmalıydı.yönetim büyük hata yapıyor.
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Cepler şenlendi
Toplam 2
Yorum
destekliyoruz... kimse akıl vermesin eleştirmesin, yönetim ve teknik ekip mucizeler ortaya koyuyor..
Galatasaray'da Okay Yokuşlu sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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