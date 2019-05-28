Eren Derdiyok: Telefon bekledim

Galatasaray'a veda eden Eren Derdiyok, düştüğü duruma üzüldüğünü söyledi. Kadro dışı olması nedeniyle şampiyonluk kutlamalarında yer almayan golcü futbolcu, "Açıkçası, 'beni ararlar' diye bekledim. Düştüğüm durumdan dolayı üzgünüm. Böyle olsun istemezdim" dedi. Eren, "Şampiyonlukta bir katkım olduysa ne mutlu bana. Bu kadarı bana yetiyor" diye de ekledi.