Eren Derdiyok: Telefon bekledim – Fotomaç – 28 Mayıs 2019
28 Mayıs 2019, Salı
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: Telefon bekledim

Eren Derdiyok: Telefon bekledim

’a veda eden , düştüğü duruma üzüldüğünü söyledi.

'a veda eden , düştüğü duruma üzüldüğünü söyledi. Kadro dışı olması nedeniyle şampiyonluk kutlamalarında yer almayan golcü futbolcu, "Açıkçası, 'beni ararlar' diye bekledim. Düştüğüm durumdan dolayı üzgünüm. Böyle olsun istemezdim" dedi. Eren, "Şampiyonlukta bir katkım olduysa ne mutlu bana. Bu kadarı bana yetiyor" diye de ekledi.

  1. 28.5.2019
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