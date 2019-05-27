Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den şampiyonluk formülü!
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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'den şampiyonluk formülü!

Fatih Terim'den şampiyonluk formülü!

kendisine ait sosyal hesabından şampiyonluk öyküsü ve uzun vadeli hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.


kendisine ait sosyal hesabından şampiyonluk öyküsü ve uzun vadeli hedeflerine dair açıklamalarda bulundu;

"İNANÇ, BİRLEŞME"
Dünyanın en iyi taktiğini belirleyin, çok iyi fizik kaliteniz olsun, istatistikleriniz muazzam tablolar çizsin. Bir de buna takımın motivasyonunu ekleyin. Bunlar bile başarı gelecek demek değildir. Galatasaray'da büyük camia, büyük marka, büyük takım olmanın yanı sıra büyük inanç, büyük bir birleşme var.

"ZİHİNSEL BÜTÜNLEŞME"

Geçenlerde bir yemekte güzel bir tanımlama oldu. Zihinsel bütünleşme. Sinerji, dua, enerjiyi, birlik ve beraberliği her şeyi içine katıyorsunuz. Bizi birleşme ve inanç hedefe ulaştırdı. Biz bu bütünleşmeyle daha önce tarih yazdık. İnşallah niceleri olacak.

"ÖNCE SÖZLÜ VE YAZILI HAYATA GEÇİRME ZAMANI"

Önce sözlü ve yazılı hayallerimizi hayata geçirme zamanı. Allah yardımcımız olsun.

  1. 27.05.2019
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