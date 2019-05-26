Yine 19.05 yine şampiyon

Türkiye'nin en başarılısı, ilklerin ve enlerin kulübü Galatasaray, 22'inci şampiyonluğunu doyasıya kutladı. Sarı-kırmızılılar Türk Telekom Stadı'nda saat 19.05'te başlayan şampiyonluk kutlamalarıyla muhteşem bir gece yaşadı. Geçtiğimiz sezonun son haftasında Göztepe deplasmanında şampiyonluk maçına çıkan Galatasaray 19 Mayıs 2018'de mutlu sona ulaşmıştı. Sarı-kırmızılılar bu sezon ise 33. haftada rakibi Başakşehir'i yine aynı ay ve güne denk gelen 19.05.2019 tarihinde mağlup etti. Galatasaray böylelikle iki yıl üst üste 19.05'te şampiyonluğa ulaştı.



HAZIRLIKLAR O GÜN BAŞLADI

Sarı-kırmızılıların kuruluşu olan 1905 yılına atfen iki senedir 19.05 tarihinde şampiyonluğun gelmesi camiaya ayrı bir zevk yaşattı. Galatasaray'ın resmi olarak şampiyonluğunu ilan ettiği 19 Mayıs gecesi hazırlıklarına başlanan özel etkinlik, 25 Mayıs Cumartesi günü saat 19.05'te başladı. Sarı kırmızılı sanatçıların şarkılarıyla coşan tribünler, 2018- 2019 Şampiyonluk Kupası futbolcuların ellerinde yükselirken kendilerinden geçti.



İMPARATOR'A SEVGİ SELİ

Futbolcuların isimlerinin tek tek anons edilerek sahneye çıktığı gecede oyuncuların kendilerine has eğlenceleri de coşkuyu artırdı. İmparator Teknik Direktör Fatih Terim'e gece boyunca özel ilgi gösterilirken sarı-kırmızılıların coşkusu tüm Türkiye'ye damga vurdu. Oyuncuların Türk Telekom Stadyumu'ndaki şampiyonluk kutlamalarına çıkarken çaldırdığı şarkılar da geceye damga vurdu.



ASLANTEPE'DE KUPA BEREKETi

Galatasaray,? Aslantepe'de bulunan Türk Telekom Stadyumu'nda geride bıraktığı 9 sezona 5'i lig şampiyonluğu olmak üzere, 13 kupa sığdırarak önemli bir başarıya da imza attı. Türk Telekom Stadyumu, hem yurt içinden hem de yurt dışından rakiplerin en çok çekindiği saha olarak sporseverlerin hafızasına kazındı. Aslantepe'de 2 sezondur maç kaybetmeyen Cimbom, 2 şampiyonlukta iç saha avantajını kullanmayı bildi.



19.05 TİŞÖRTÜ SATIŞTA

Galatasaray?, geçtiğimiz sezon 19.05.2018 tarihinde Göztepe'yi deplasmanda mağlup ederek 21. şampiyonluğuna ulaşmıştı. Sarı-kırmızılılar bu sezon da 19.05.2019 tarihinde Başakşehir'i geçerek mutlu sona ulaştı. Bu duruma kayıtsız kalamayan sarıkırmızılılar "Yine 19.05 yine şampiyon" tişörtünü satışa çıkardı. Sarı-kırmızılı futbolcular da kutlamalara gelirken bu tişörtleri giydi.



FLORYA'DAN ÜSTÜ AÇIK OTOBÜSLE GELDİLER

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, dün saat 18.00 sularında Florya tesislerinden üstü açık otobüsle yola çıktı. Futbolcular üstü açık otobüsün en üstünde şampiyonluk tişörtleriyle ve bayraklarla seyahat ederek geldi. Sarıkırmızılılara polis konvoyu eşlik ederken, coşkulu tezahüratlar söylendi.



'AĞLAMA' PATLAMASI

Sarı-kırmızılıların beste yaptığı "Fener ağlama" şarkısı tişörte döndü. Galatasaray, bir tişörtte iki emojinin olduğu bir görsel üretildi. Tişörtün pulları yukarıya doğru tarandığında 4 yıldız ve gülerek göz kırpan bir emoji ortaya çıkarken, tişört aşağı doğru tarandığında ağlayan yüz emojisi beliriyor.



5. YILDIZ GÖNDERMESİ

Türk? Telekom Stadı'nın ortasına kurulan platformda Galatasaray'dan 5'inci yıldız göndermesi geldi. Sarı-kırmızılılar, platforma 5 yıldız koyarken bir yıldızın içi 25. şampiyonluğa kalan şampiyonluk sayısı kadar (3) boş bırakıldı. G.Saray 3 yıl daha şampiyon olması durumunda armasına 5. yıldızı takacak.



FUTBOLCULAR NE SÖYLEDİ?

AHMET ÇALIK: Çok şükür G.Saray'dayım. Allah herkese nasip etsin. Bu duygular kelimelerle tarif edilemez.

SEMIH KAYA: Kelimelerle anlatılamaz bir duygu...

ÖMER BAYRAM: Hayatımın en güzel gününü yaşıyorum. Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray.

EMRE AKBABA: Çok mutluyum.



16. KEZ DEVLER LİGİ'NE

Galatasaray?, Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak tarihinde 16. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almayı garantiledi. Sarıkırmızılı takım, 7. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında eleme oynamadan direkt olarak yerini alacak.