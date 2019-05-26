Ryan Babel de takipteydi

Galatasaray'ın her konuda anlaştığı ve artık herkesin imza atmasını beklediği Ryan Babel de şampiyonluk coşkusuna ortak oldu. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'deki 22. şampiyonluğunu kutlamaya üstü açık otobüsle başlarken, Ryan Donk'un İnstagram'dan yaptığı canlı yayını takip edenler arasında Babel de yer aldı. Yıldız futbolcu, meraklı göz emojisi bırakarak dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak olan Ryan Babel, yıllık 2.2 milyon Euro alacak. Ayrıca imza parası olarak da yaklaşık 1.7 milyon euro ödenecek ve yıllık maliyeti 3.9 milyon euro'yu bulacak. Beşiktaş'tan Fulham'a giden Babel, İngiltere'de çıktığı 16 maçta takımına 5 gol, 4 asistlik katkı verdi.



DIAGNE KATILMADI

Kutlamada dün 3 isim yoktu. Kaleci antrenörü Taffarel ile futbolculardan Mbaye Diagne ve Sinan Gümüş, bu önemli gecede yer almadı. Sarı-kırmızılı formayla gollerle şampiyonlukta önemli rol oynayan Senegalli yıldız İtalya'ya giderken, Sinan ve Taffarel de mazeretleri nedeniyle Telekom'da yoktu. Bu arada Sinan'ın kutlamaya katılmadığının açıklandığı sırada tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.

İtalya'ya gittiği ortaya çıkan Diagne, İnstagram'dan "Güzel bir gün olsun" paylaşımı yaptı.