Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Ryan Babel de takipteydi
26 Mayıs 2019, Pazar
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de takipteydi

Ryan Babel de takipteydi

’ın yeni transferi, şampiyonluk kutlamalarını Donk’un kamerasından izledi.

'ın her konuda anlaştığı ve artık herkesin imza atmasını beklediği de şampiyonluk coşkusuna ortak oldu. Sarı-kırmızılı takım, 'deki 22. şampiyonluğunu kutlamaya üstü açık otobüsle başlarken, 'un İnstagram'dan yaptığı canlı yayını takip edenler arasında Babel de yer aldı. Yıldız futbolcu, meraklı göz emojisi bırakarak dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak olan Ryan Babel, yıllık 2.2 milyon Euro alacak. Ayrıca imza parası olarak da yaklaşık 1.7 milyon euro ödenecek ve yıllık maliyeti 3.9 milyon euro'yu bulacak. 'tan Fulham'a giden Babel, 'de çıktığı 16 maçta takımına 5 gol, 4 asistlik katkı verdi.

DIAGNE KATILMADI
Kutlamada dün 3 isim yoktu. Kaleci antrenörü Taffarel ile futbolculardan Mbaye Diagne ve , bu önemli gecede yer almadı. Sarı-kırmızılı formayla gollerle şampiyonlukta önemli rol oynayan Senegalli yıldız 'ya giderken, Sinan ve Taffarel de mazeretleri nedeniyle Telekom'da yoktu. Bu arada Sinan'ın kutlamaya katılmadığının açıklandığı sırada tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.
İtalya'ya gittiği ortaya çıkan Diagne, İnstagram'dan "Güzel bir gün olsun" paylaşımı yaptı.

  1. 26.5.2019
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