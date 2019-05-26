Galatasaray'dan Rize’ye oyuncu yok!
26 Mayıs 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'dan Rize’ye oyuncu yok!

'dan ’ye oyuncu yok!

Galatasaray'dan Rize’ye oyuncu yok!

Terim’in gelecek sezon kadroda düşünmediği ve ’a Rizespor’un talip olduğu öğrenildi.

ekibi, iki oyuncu için temaslara başlarken, Başkan Cengiz'in 32. haftada 'de oynanan maçta ve sonrasında yaşananlar nedeniyle yeşil-mavililere oyuncu vermeye sıcak bakmadığı öğrenildi.

  1. 26.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'dan Rize’ye oyuncu yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN