Galatasaray'da Belhanda’nın yerine genç 10 numara
26 Mayıs 2019, Pazar
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'da ’nın yerine genç 10 numara

Galatasaray'da Belhanda’nın yerine genç 10 numara

'da gelecek sezonun kadrosunu güçlendirmek için çalışmalar başladı.

basınından UOL Esporte, Terim'in Taffarel aracılığıyla 'da forma giyen 19 yaşındaki Helinho hakkında bilgi topladığını öne sürdü. Haberde sarı-kırmızılıların genç orta saha için teklifte bulunduğu belirtildi.

  1. 26.5.2019
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