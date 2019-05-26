Fernandes isyan etti
26 Mayıs 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Fernandes isyan etti

Fernandes isyan etti

Fernandes isyan etti

ile anılan , L.’nın yeni sözleşme tavrı nedeniyle kızgın...

Rus basınından Sport-Express'in haberine göre Portekizli, " ile sözleşmem 30 Haziran'da sona eriyor. Kulüpte kalıp kalmayacağımı hala bilmiyorum" dedi. Portekizli yıldız bu sezon Lokomotiv ile 28 maçta 3 gol ve 7 asiste imza attı.

  1. 26.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fernandes isyan etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN