Fernandes isyan etti

Rus basınından Sport-Express'in haberine göre Portekizli, "Moskova ile sözleşmem 30 Haziran'da sona eriyor. Kulüpte kalıp kalmayacağımı hala bilmiyorum" dedi. Portekizli yıldız bu sezon Lokomotiv ile 28 maçta 3 gol ve 7 asiste imza attı.