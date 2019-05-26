Fatih Terim 5 yıl daha Galatasaray'da!

Galatasaray dün akşam 22. şampiyonluk kupasını havaya kaldırırken efsanevi hocası ile de sözleşme yeniledi. Bu sezon yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen mücadeleden hiç yılmayan ve herkesin 'zirveden koptular' denildiği bir ortamda "8 de kapanır 18 de" diyerek takımını yarışa ortak eden Terim dün ödülünü Galatasaray tribünlerinden aldı.

Sarı-kırmızılı takımın başında tamamladığı 9 Süper Lig sezonunun 8'inde şampiyonluk kupasını elde ederek kırılamaz bir rekora imza atan imparator, dün akşamın tartışmasız en çok alkış ve tezahürat alan ismiydi. Ayrıca yönetimin bir de sürprizi vardı. Başkan Mustafa Cengiz, sezon sonunda anlaşması bitecek olan Fatih Terim ile yeni sözleşme imzaladı. "Milyonların yüreğine atılmış imzayı, kağıda dökmek istiyoruz" diyen Cengiz, "Sizlerin şahitliğinizde, Türk futbolunun 1 numarası Fatih Terim'le 5 yıllık sözleşme imzalayacağız. Bu 5 yıllık imza, şurada eksik olan 5. yıldızın kanatlarını dolduracak" dedi. İmzalar alkışlar arasında atıldı.



İMPARAT8R

Türkiye'nin en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktörü konumundaki Fatih Terim, 1996-97, 1997- 98, 1998-99, 1999-2000,

2011-12, 2012-13, 2017-

2018 sezonlarının ardından 2018 - 2019 sezonuyla birlikte 8. kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.



PANKARTLAR DİLE GELDİ

Galatasaraylı taraftarlar dünkü şampiyonluk kutlamalarında da işbaşındaydı. Sezon boyunca takım neredeyse oraya giden ultrAslan, yine pankartlarıyla ses getirdi. uA UNI Pamukkale tribünlere, 'Galatasaray kabullenmez', uA UNI Mersin, 'Galatasaray geri durmaz!', uA UNI Amasya ise 'Galatasaray pes etmez' diye yazarak sarıkırmızılı ekibin savaşçı ruhuna vurgu yaptı.



EMEKTARLAR UNUTULMADI

Galatasaray?, başarının perde arkasındaki isimleri de unutmadı. Sarı-kırmızılı kulüp, Türk Telekom Stadyumu'ndaki şampiyonluk kutlamalarında Florya'da sezon boyunca görev yapan personel ve ailelerini de ağırladı. Sezon boyunca takımın hiçbir şeyini eksik etmeyen emektarlar da kupa sevincine ortak oldu.



GS STORE DOLDU TAŞTI

Galatasaraylı? taraftarlar dünkü kutlamada GS Store'a yoğun ilgi gösterdi. Kutlama öncesinde Ali Sami Yen'deki GS Store'a giden taraftarlar, forma, atkı, tişört ile 22. şampiyonluk için özel olarak hazırlanan ürünlerden aldı. Mağazada yoğunluk yaşanırken, ödeme kasalarında uzun kuyruklar oluştu.