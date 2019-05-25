Kral tacını giyiyor

2018-19 Süper Lig Lefter Küçükandonyanis Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, kupasını bugün Türk Telekom Stadı'nda alacak. Sarı-kırmızılılar, 22. şampiyonluğunu görkemli bir törenle kutlayacak. Galatasaray Kulübü tarafından "Gala Gecesi" diye duyurulan kutlamalar saat 19.05'te başlayacak. Dev bir sahnenin kurulduğu Türk Telekom Stadı'nda tribünde yer alacak taraftarlar, LED ekranla şampiyonluk kutlamasına dair tüm anları detaylı bir şekilde izleyebilecek.



KONSER+LAZER ŞOV

Futbolcular ve teknik direktör Fatih Terim ile ekibinin tek tek sahneye çağrılacağı kutlamalarda; İrem Derici, Soner Sarıkabadayı, Betül Demir, Alya'nın yanı sıra birçok süpriz şarkıcı da sahne alarak seyircileri coşturacak. DJ Suat Ateşdağlı performansı, özel ışıklandırma sistemleri, lazer gösterileri, görsel efektler, alev makineleri, discoball logolar ve payroteknik gösterisi de şampiyonluk kutlamasına renk katacak. Organizasyon geç saatlere kadar devam edecek.



KÖPRÜLER SARI-KIRMIZI

İstanbul'daki köprüler bugün sarı-kırmızı renklere bürünecek. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'n saat 14.00'te Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ın bayrakları asılacak.



BİLETLERE HÜCUM

Şampiyonluk kutlamaları, bilet karşılığı izlenebilecek. Fiyatlar 30 ile 120 lira arasında değişiyor. Galatasaray, bu törenden yaklaşık 4 milyon TL'lik bilet geliri elde etmeyi hedefliyor. Kombinesi olan taraftarlara, mevcut kombine yerleri bilet olarak yüzde 50 indirimle satıldı.



SADECE GSTV VERiYOR

Gala Gecesi, sadece Galatasaray Televizyonu, galatasaray.com ve sarı-kırmızılı kulübün YouTube kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Yönetim, TRT ve beIN Sports'tan gelen çok cazip tekliflere rağmen Gala Gecesi'ni kendi yayın organlarından yayınlamaya karar verdi.



YILDIZLAR GEÇİDİ

Eski yıldızlar da kutlamalara davet edildi. Garry Rodrigues ve Wesley Sneijder de bu isimler arasında. Ayrıca birçok yerli ve yabancı futbolcunun da organizasyon için akredite olduğu ifade edildi. Teknik heyet ve futbolcuların aileleri ve yakınları da Türk Telekom Stadı'nda olacak.



TÜRKİYE KUPASI DA GELECEK

Sezonu çifte kupayla kapatan Aslan, Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası zaferini birlikte kutlayacak. Süper Lig kupasının yanı sıra Türkiye Kupası da Türk Telekom Stadı'na getirilecek. Bu sezon Türkiye Kupası'na 5. turdan katılan Galatasaray, önce Keçiörengücü'nü, sonrasında sırasıyla Boluspor, Hatayspor, Yeni Malatya takımlarını eleyerek finale çıktı. Finalde geçtiğimiz hafta içerisinde Akhisarspor'u deviren Cim-Bom, tarihinde 18. kez Türkiye Kupası'na uzandı.