İmparator locada Şahin kulübede

Galatasaray'ın ligin son haftasında Sivasspor ile oynadığı mücadelede Fatih Terim kulübede değil locadaydı. Başakşehir maçında hakem Cüneyt Çakır tarafından tribüne gönderilen İmparator, Sivasspor deplasmanında yedek kulübesinde yer alamadı. 90 dakikayı kendisine ayrılan locadan takip etti. Takımın başında yardımcısı Levent Şahin çıktı. Şahin karşılaşma sonunda şunları söyledi: "Geçen hafta şampiyonluğa ulaştıktan sonra büyük mutluluk yaşadık. Sivasspor karşısında normalde fazla şans bulamayan oyuncularımızı sahaya sürdük. Bizim için zorlu ama sonu güzel biten bir sezon oldu. Umarım gelecek sezon da başarılı oluruz"