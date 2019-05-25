İmparator locada Şahin kulübede
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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İmparator locada Şahin kulübede

İmparator locada Şahin kulübede

maçında tribüne gönderilen dünkü mücadeleyi locada izledi. Takımı Şahin yönetti.

'ın ligin son haftasında ile oynadığı mücadelede kulübede değil locadaydı. maçında hakem tarafından tribüne gönderilen İmparator, Sivasspor deplasmanında yedek kulübesinde yer alamadı. 90 dakikayı kendisine ayrılan locadan takip etti. Takımın başında yardımcısı Levent Şahin çıktı. Şahin karşılaşma sonunda şunları söyledi: "Geçen hafta şampiyonluğa ulaştıktan sonra büyük mutluluk yaşadık. Sivasspor karşısında normalde fazla şans bulamayan oyuncularımızı sahaya sürdük. Bizim için zorlu ama sonu güzel biten bir sezon oldu. Umarım gelecek sezon da başarılı oluruz"

  1. 25.5.2019
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