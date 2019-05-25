Galatasaray'da şimdi parti zamanı

Galatasaray geçen hafta Başakşehir'i yenerek ikili averajı eline geçirmiş ve şampiyonluğa ulaşmıştı. Son hafta Sivasspor'a karşı 9 futbolcusunu rotasyona sokarak çıkan Cimbom, Linnes'in 1 gol, 1 asistle oynadığı bölümde 2-0 öne geçti. Muğdat da bu bölümde iyi oynadı. Semih Kaya ve kaleci İsmail Çipe art arda hatalar yaptı. Sivasspor önce Rybalka sonra Hakan'ın golleriyle maçı 2-2'ye getirdi.



RYBALKA ŞOV YAPTI

İkinci yarıda Galatasaray kafa olarak tamamen oyundan koptu. Son bölüme yaklaşırken beraberliği bozan isim yine Rybalka oldu. Meşin yuvarlağı ağları yollayan Ukranyalı futbolcu, Sivasspor'u 2-0'lık yenilgiden 3-2'lik galibeyete taşıdı. 2 dakika sonra bu kez kaleci İsmail Çipe büyük bir hata daha yaptı. Kone 4-2'ye getirdi. Muğdat skoru belirledi: 4-3. Futbolcuların aklı bugünkü şampiyonluk partisindeydi.



İSMAİL DAĞILDI

Sarı-kırmızılılar şampiyon olduktan sonra teknik direktör Fatih Terim, Sivasspor karşısında rotasyona gitti. Tam 9 ismi değişirdi. Fernando Muslera maç kadrosunda yoktu. Yerine İsmail Çipe forma giydi. Ancak 24 yaşındaki futbolcu kötü bir günündeydi. Yiğidolu oyuncuların vurduğu topları maç boyunca tek seferde tutamadı. Sektirdiği toplar yüzünden Galatasaray kalesinde sürekli tehlikeli pozisyonlar yaşandı. İsmail'in sektirdiği toplardan Sivasspor 3 gol buldu. Rybalka, Hakan ve Kone bu şekilde ağları sarstı. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki kalecinin yerine daha güven veren bir isim arıyor. Küme düşen Akhisar'ın kalecisi Fatih Öztürk ilk sırada bulunuyor. Abdurrahim Albayrak'ın kısa süre içinde Fatih Öztürk ile buluşup bu transferi resmiyete dönmesi bekleniyor.



DOKUZ KİŞİLİK ROTASYON

Şampiyonluğa ulaşan Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, Başakşehir maçı kadrosundan tam 9 ismi değiştirdi. Muslera, Mariano, Belhanda, Fernando, Luyindama, Nagatomo, Feghouli ve Diagne maç kadrosunda alınmadı. Onyekuru yedek soyundu. Sarı-kırmızılı ekibin kulübesinde daha çok U-21 maçını kazanıp şampiyon olan genç futbolcular yer aldı.



3 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Sivasspor ligdeki son Ankaragücü maçına göre 3 değişiklik yaptı. Teknik direktör Hakan Keleş, Tolgahan Acar, Uğur Çiftçi ve Paul Papp'ı bu karşılaşmada yedek kulübesinde oturttu. Yerlerine kalede Ali Şaşal, sol bekte Ziya Erdal ve orta sahada Erdoğan Yeşilyurt forma giydi.?

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EN DÜŞÜK PUANLI ŞAMPİYON OLDU

Cimbom, ligi 69 puanla şampiyon olarak tamamladı. Galatasaray, Süper Lig'de 18 takım ve 3 puanlı sisteme geçilen 1994-95'ten bu yana en az puan toplayarak şampiyonluğa ulaşan takım oldu.