Galatasaray'a UEFA’dan müjde
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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'a ’dan müjde

Galatasaray'a UEFA’dan müjde

, ’ın 2018-19 sezonunda anlaşmasının şartlarına uyduğunu açıkladı.

'dan 'a müjdeli haber geldi. Cimbom'un 201819 sezonunda Financial () anlaşmasının şartlarına riayet ettiğini duyurdu. Açıklamada Galatasaray ve 'in kulüplerinin 2018-19 sezonu için anlaşma şartlarına uyduğu belirtildi. Sarı-kırmızılılarla olan anlaşmanın 2021-22 sezonuna değin devam edeceği vurgulandı.

KADRO 22'YE ÇIKTI
UEFA, Galatasaray'la 4 yıllık bir anlaşmaya imza atmış ve bu sezon için 20 milyon Euro zarar ön görmüştü. Gelecek sezon temsilcimiz, 10 milyon Euro zarar göstermek zorunda ve 2020-21'de ise borçsuzluk kağıdını alması gerekiyor. FFP'den geçen Cimbom, 25 olan Şampiyonlar Ligi kadrosuna bu sezon cezası nedeniyle 21 kişi bildirebilmişti. Gelecek sezon bu rakam da 22 olacak.
  1. 25.5.2019
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