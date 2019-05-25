Galatasaray'a UEFA’dan müjde
UEFA, Galatasaray’ın 2018-19 sezonunda FFP anlaşmasının şartlarına uyduğunu açıkladı.
UEFA'dan Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Cimbom'un 201819 sezonunda Financial Fair Play (FFP) anlaşmasının şartlarına riayet ettiğini duyurdu. Açıklamada Galatasaray ve İsrail'in Maccabi Tel Aviv kulüplerinin 2018-19 sezonu için anlaşma şartlarına uyduğu belirtildi. Sarı-kırmızılılarla olan anlaşmanın 2021-22 sezonuna değin devam edeceği vurgulandı.
KADRO 22'YE ÇIKTI
UEFA, Galatasaray'la 4 yıllık bir anlaşmaya imza atmış ve bu sezon için 20 milyon Euro zarar ön görmüştü. Gelecek sezon temsilcimiz, 10 milyon Euro zarar göstermek zorunda ve 2020-21'de ise borçsuzluk kağıdını alması gerekiyor. FFP'den geçen Cimbom, 25 olan Şampiyonlar Ligi kadrosuna bu sezon cezası nedeniyle 21 kişi bildirebilmişti. Gelecek sezon bu rakam da 22 olacak.
KADRO 22'YE ÇIKTI
UEFA, Galatasaray'la 4 yıllık bir anlaşmaya imza atmış ve bu sezon için 20 milyon Euro zarar ön görmüştü. Gelecek sezon temsilcimiz, 10 milyon Euro zarar göstermek zorunda ve 2020-21'de ise borçsuzluk kağıdını alması gerekiyor. FFP'den geçen Cimbom, 25 olan Şampiyonlar Ligi kadrosuna bu sezon cezası nedeniyle 21 kişi bildirebilmişti. Gelecek sezon bu rakam da 22 olacak.
- 25.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Galatasaray'a UEFA’dan müjde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.