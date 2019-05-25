Galatasaray kafilesi şampiyonluk kutlamasına gidiyor | CANLI
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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kafilesi şampiyonluk kutlamasına gidiyor | CANLI

Galatasaray kafilesi şampiyonluk kutlamasına gidiyor | CANLI

'de 22.şampiyonluğuna ulaşan takımı stada doğru hareket ediyor. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamalarına ait her detay canlı olarak FOTOMAC.COM.TR'de...

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  1. 25.05.2019
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