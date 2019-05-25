Babel Galatasaray ile 1+1'i açıkladı!
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Babel ile 1+1'i açıkladı!

Babel Galatasaray ile 1+1'i açıkladı!

G.Saray’ın el sıkıştığı 32 yaşındaki forvet, sosyal medyadan “1+1” paylaşımı yaptı Bu paylaşımı, anlaşmanın bir yılı opsiyonlu 2 yıllık olduğu şeklinde yorumlandı.

ile el sıkışan ve transferi için gün sayan , flaş bir paylaşıma daha imza attı! hesapları üzerinden sarı-kırmızılı camiaya daha önce birçok mesaj veren Hollandalı yıldız, bu kez yaptığı paylaşımda "1+1" ifadelerini kullandı. Cimbom'un ilk transferi olması beklenen Babel, bu kez Ins tagram üzerinden bir mesaj verdi. Otomobil kullanırken fotoğraf çekip atan 32 yaşındaki tecrübeli golcü, üzerine "1+1" yazdı. Beşiktaşlı eski futbolcunun bu paylaşımı, Galatasaray'la yaptığı anlaşmanın bir yılı opsiyonlu iki yıllık olduğu şeklinde yorumlandı. Ajax alt yapısından yetişen, ve Hoffenheim formaları da giyen Ryan Babel, 2017 yılı Ocak ayında 'nın takımından 'a olmuş, geçirdiği 2 yılın ardından geçtiğimiz Ocak ayında ekibi Fulham'a transfer olmuştu. Takımının ligden düşmesine engel olamayan Babel, siyah-beyazlılarda forma giydiği 16 maçta takımına 5 gol, 4 asistlik katkı vermişti. Editör
  1. 25.5.2019
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