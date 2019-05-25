Babel Galatasaray ile 1+1'i açıkladı!
G.Saray’ın el sıkıştığı 32 yaşındaki forvet, sosyal medyadan “1+1” paylaşımı yaptı Bu paylaşımı, anlaşmanın bir yılı opsiyonlu 2 yıllık olduğu şeklinde yorumlandı.
Galatasaray ile el sıkışan ve transferi için gün sayan Ryan Babel, flaş bir paylaşıma daha imza attı! Sosyal medya hesapları üzerinden sarı-kırmızılı camiaya daha önce birçok mesaj veren Hollandalı yıldız, bu kez yaptığı paylaşımda "1+1" ifadelerini kullandı. Cimbom'un ilk transferi olması beklenen Babel, bu kez Ins tagram üzerinden bir mesaj verdi. Otomobil kullanırken fotoğraf çekip atan 32 yaşındaki tecrübeli golcü, üzerine "1+1" yazdı. Beşiktaşlı eski futbolcunun bu paylaşımı, Galatasaray'la yaptığı anlaşmanın bir yılı opsiyonlu iki yıllık olduğu şeklinde yorumlandı. Ajax alt yapısından yetişen, Liverpool ve Hoffenheim formaları da giyen Ryan Babel, 2017 yılı Ocak ayında İspanya'nın Deportivo La Coruna takımından Beşiktaş'a transfer olmuş, geçirdiği 2 yılın ardından geçtiğimiz Ocak ayında İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'a transfer olmuştu. Takımının ligden düşmesine engel olamayan Babel, siyah-beyazlılarda forma giydiği 16 maçta takımına 5 gol, 4 asistlik katkı vermişti. Editör
- 25.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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