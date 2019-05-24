Şampiyonlar geçidi
24 Mayıs 2019, Cuma
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Şampiyonlar geçidi

Şampiyonlar geçidi

İki takım için de prestij niteliği taşıyan karşılaşma 4 ’nda oynanacak 21.00’da başlayacak maçı Küçük yönetecek. Kazanan taraf son hafta primini cebine koyacak.

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden bugün sezonun son maçına çıkıyor. evinde sarı-kırmızılı ekibi ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta zirve yarışına girdiği 'i evinde 2-1 ile geçen Cimbom sahadan galibiyetle ayrılarak ligi zirvede bitirmeyi garantilemişti. Demir Grup Sivasspor da geçtiğimiz hafta alınan sonuçlar sonrasında ligde kalmayı garantiledi. Son hafta maçında iki takım da prestij için mücadele edecek, kazanan taraf 2.6 milyon TL'lik son hafta primini de kasasına koyacak.
Yeni Sivas 4 'nda oynanacak olan karşılaşma saat 21.00'da başlayacak ve Zorbay Küçük tarafından yönetilecek. Şampiyon Galatasaray son maçında yedek oyuncularla çıkacak. başta olmak üzere sezon boyunca forma giyen oyuncular Sivas karşısında dinlendirilecek. Sarı- kırmızılı takımda bileği kırılan Emre Akbaba dışında sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Sivas ekibinde ise Emre Kılınç ve Hugo Vieira sakatlıkları sebebiyle bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.

KRALLIĞINI iLAN EDECEK
Artık şampiyonluk kupası için gün sayan Galatasaray'da Mbaye Diagne de gol kralı olmaya çok yakın. Ligde bu sezon attığı 30 golle en yakın takipçilerinin 14 gol önünde bulunan Senegalli futbolcu, Sivas maçıyla tacını takacak. Sarı-kırmızılı takım 17. kez gol kralı çıkaracak. Diagne, skorer performansıyla 'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunun yeni sahibi oldu.

FATİH TERİM TRİBÜNDE
Teknik direktör ile yardımcı antrenör bugünkü maçta yedek kulübesinde yer alamayacak. Başakşehir ile yapılan ve şampiyonluğun ilan edildiği maçta tribüne gönderilen ve tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen iki teknik adam da Sivas'ta görev yapamayacak.

EK BELGE TALEP ETTİ
dün cezaları açıklarken Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını ayrı tuttu. Şampiyonluk maçında yaşanan olayların ardından kurula sevk edilen Fatih Terim, Ümit Davala ve Orhan Ak ile ilgili nihai kararın verilmesi için ek bilgi ve belge talep edildiğini ve dosyanın devam edeceğini açıkladı.

SİVAS'TA İKİ OYUNCU SINIRDA
Sivasspor'un Galatasaray ile oynayacağı maçta 2 oyuncu sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartı bulunan Papp ve N'Dinga Galatasaray karşısında sarı kart görmeleri halinde yeni sezonun ilk haftasında oynamayacak.

  1. 24.5.2019
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