Şampiyonlar geçidi

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray bugün sezonun son maçına çıkıyor. Demir Grup Sivasspor, evinde sarı-kırmızılı ekibi ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta zirve yarışına girdiği Başakşehir'i evinde 2-1 ile geçen Cimbom sahadan galibiyetle ayrılarak ligi zirvede bitirmeyi garantilemişti. Demir Grup Sivasspor da geçtiğimiz hafta alınan sonuçlar sonrasında ligde kalmayı garantiledi. Son hafta maçında iki takım da prestij için mücadele edecek, kazanan taraf 2.6 milyon TL'lik son hafta primini de kasasına koyacak.

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 21.00'da başlayacak ve Zorbay Küçük tarafından yönetilecek. Şampiyon Galatasaray son maçında yedek oyuncularla çıkacak. Fernando Muslera başta olmak üzere sezon boyunca forma giyen oyuncular Sivas karşısında dinlendirilecek. Sarı- kırmızılı takımda bileği kırılan Emre Akbaba dışında sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Sivas ekibinde ise Emre Kılınç ve Hugo Vieira sakatlıkları sebebiyle bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.



KRALLIĞINI iLAN EDECEK

Artık şampiyonluk kupası için gün sayan Galatasaray'da Mbaye Diagne de gol kralı olmaya çok yakın. Ligde bu sezon attığı 30 golle en yakın takipçilerinin 14 gol önünde bulunan Senegalli futbolcu, Sivas maçıyla tacını takacak. Sarı-kırmızılı takım 17. kez gol kralı çıkaracak. Diagne, skorer performansıyla Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunun yeni sahibi oldu.



FATİH TERİM TRİBÜNDE

Teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala bugünkü maçta yedek kulübesinde yer alamayacak. Başakşehir ile yapılan ve şampiyonluğun ilan edildiği maçta tribüne gönderilen ve tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen iki teknik adam da Sivas'ta görev yapamayacak.



EK BELGE TALEP ETTİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu dün cezaları açıklarken Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını ayrı tuttu. Şampiyonluk maçında yaşanan olayların ardından kurula sevk edilen Fatih Terim, Ümit Davala ve Orhan Ak ile ilgili nihai kararın verilmesi için ek bilgi ve belge talep edildiğini ve dosyanın devam edeceğini açıkladı.



SİVAS'TA İKİ OYUNCU SINIRDA

Sivasspor'un Galatasaray ile oynayacağı maçta 2 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartı bulunan Papp ve N'Dinga Galatasaray karşısında sarı kart görmeleri halinde yeni sezonun ilk haftasında oynamayacak.