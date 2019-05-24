8 puan kapandı – Fotomaç – 24 Mayıs 2019
24 Mayıs 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri 8 puan kapandı

8 puan kapandı

8 puan kapandı

Galatasasaray, ’da 1-1 beraberlikle ayrıldıktan sonra lider ’le puan farkı 8’e çıktı. Fatih Hoca, “Ortada 30 puan var. 8 de kapanır 18 de” dedikten sonra Aslan 23 puan topladı ve şampiyon oldu.

İlk yarıyı Sivas galibiyetiyle kapatan , ardından iç sahada çıktığı hiçbir maçta puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, Stadı'nda üst üste 9 maçı kazanmayı başardı. Son yenilgisini 14. haftada deplasmanında alan Cimbom ardından şampiyonluk gelene kadar hiç maç kaybetmedi. Mutlu sona evinde kazandığı puanlarla ulaşan G.Saray, ilk yarının sonlarında rakipleri Beşiktaş ve 'i bir kez daha alt ederek ipi göğüslemeyi başardı.

?Aslan, 23. haftada çok soğuk bir havada Akhisar'ı ağırladı. Pek de iyi oynamayan Cimbom, 90+4'te Mitroglou'nun golüyle 3 puana uzandı ve yarışta kaldı. Bir sonraki hafta ile 1-1 berabere kalan G.Saray'da futbolcular çöktü kaldı. Lider Başakşehir ile puan farkı 8'e çıktı ama inançlıydı. "Ortada 30 puan var. 8 de kapanır 18 de" diyen Terim söylediğini başardı. G.Saray, maçını 2-0 geriye düşüp 3-2 kazandı. İç sahada Beşiktaş devrildi. deplasmanı uzatmalarda 3-2 alındı. Ve Galatasaray, Başakşehir'e sahayı dar ederek şampiyonluğa uzandı.

İDARİ İBRA KRİZİ GERİ TEPTİ
Galatasaray, şampiyonluk yarışında yoluna devam ederken, 'da Başkan ve yönetimine büyük şok yaşatıldı. Yönetim mali yönden ibra edilirken, idari yönden edilmedi. Ancak yönetim kararlı bir şekilde görevini sürdürdü. Mart ayı sonunda ödenmesi gereken 75 milyon TL'ye yakın bir tutar devreye girilerek ödendi. Aslan daha da kuvvetlendi.

14 DAKİKADA 18'INCI KUPA GELDİ
'nı en çok kazanan takım olan G.Saray, sezon bitiminde 18'inci kupasına kavuştu. Sarı-kırmızılılar 5. turda Keçiörengücü'nü, son 16'da Bolu'yu, çeyrek finalde Hatay'ı geçti. Yarı finalde Yeni 'yı yıkan Cimbom, finalde Akhisar ile karşılaştı. Maçta 79. dakikaya 1-0 geride giren G.Saray; 80'de Sinan, 88'de Feghouli ve 90+4'te Diagne'yle güldü.

  1. 24.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

8 puan kapandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN