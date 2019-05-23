Van Hooijdonk: Babel için Galatasaray iyi tercih

Galatasaray'a imza atmak için sezonun bitmesini bekleyen Ryan Babel ile ilgili olarak Hollanda futbolunun önemli isimlerinden Pierre van Hooijdonk açıklamalarda bulundu. Ryan Babel'in Fulham'ın ardından Galatasaray'ı seçmesinin iyi bir tercih olduğunu belirten Hooijdonk, "Galatasaray şampiyon oldu ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Hollanda'da bu fırsatı bulamayabilirdi. Kariyerini iyi şekilde devam ettiriyor. Düşüşe doğru giderken, tekrardan toparlanan oyuncuları çok sık göremezsiniz. Ryan Babel bunu başardı" ifadesini kullandı.



REKABET ÇOK HASSAS

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve Babel'in hala çok formda olduğunu kaydeden Van Hooijdonk, "Galatasaray'da düzenli oynama şansı bulursa, bir süre daha Hollanda Milli Takımı'na da çağrılabilir" yorumu yaptı. Beşiktaşlı taraftarların tepkisinin sorulması üzerine ise şunları söyledi: Muhtemelen kendisiyle ilgili yapılan tezahüratları anlamayacak ve bu avantaj... Beşiktaş ciddi bir şampiyonluk adayı ve bu nedenle Galatasaray'ın rakiplerinden biri. Türkiye'de bu rekabet harika ve oldukça da hassas...



MALİYETİ 3.5 MİLYON EURO

Fulham'da kiralık olarak forma giyen ve Beşiktaş ile anlaşması sona eren Ryan Babel, Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon Euro imza parası alacak. Ayrıca sarı-kırmızılı yönetim ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 2.2 milyon Euro kazanacak.



Hollanda'nın Algemeen Dagblad gazetesi, "Ryan Babel, yeniden Türkiye'de. Hollandalı oyuncu artık son şampiyon Galatasaray'da oynayacak" şeklinde haber yaptı.