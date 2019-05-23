Van Hooijdonk: Babel için Galatasaray iyi tercih – Fotomaç – 23 Mayıs 2019
23 Mayıs 2019, Perşembe
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: Babel için iyi tercih

Van Hooijdonk: Babel için Galatasaray iyi tercih

Efsanevi futbolcu, “G.Saray, ’nde oynayacak. , ’da bu fırsatı bulamayabilirdi. Kariyerini iyi devam ettiriyor” dedi.

'a imza atmak için sezonun bitmesini bekleyen ile ilgili olarak futbolunun önemli isimlerinden Pierre açıklamalarda bulundu. Ryan Babel'in Fulham'ın ardından Galatasaray'ı seçmesinin iyi bir tercih olduğunu belirten Hooijdonk, "Galatasaray şampiyon oldu ve 'nde oynayacak. Hollanda'da bu fırsatı bulamayabilirdi. Kariyerini iyi şekilde devam ettiriyor. Düşüşe doğru giderken, tekrardan toparlanan oyuncuları çok sık göremezsiniz. Ryan Babel bunu başardı" ifadesini kullandı.

REKABET ÇOK HASSAS
Bir dönem forması da giyen ve Babel'in hala çok formda olduğunu kaydeden Hooijdonk, "Galatasaray'da düzenli oynama şansı bulursa, bir süre daha Hollanda 'na da çağrılabilir" yorumu yaptı. Beşiktaşlı taraftarların tepkisinin sorulması üzerine ise şunları söyledi: Muhtemelen kendisiyle ilgili yapılan tezahüratları anlamayacak ve bu avantaj... ciddi bir şampiyonluk adayı ve bu nedenle Galatasaray'ın rakiplerinden biri. 'de bu rekabet harika ve oldukça da hassas...

MALİYETİ 3.5 MİLYON EURO
Fulham'da kiralık olarak forma giyen ve Beşiktaş ile anlaşması sona eren Ryan Babel, Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon Euro imza parası alacak. Ayrıca sarı-kırmızılı yönetim ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 2.2 milyon Euro kazanacak.

Hollanda'nın Algemeen Dagblad gazetesi, "Ryan Babel, yeniden Türkiye'de. Hollandalı oyuncu artık son şampiyon Galatasaray'da oynayacak" şeklinde haber yaptı.

  1. 23.5.2019
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