Van Hooijdonk: Babel için Galatasaray iyi tercih
Efsanevi futbolcu, “G.Saray, Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak. Ryan Babel, Hollanda’da bu fırsatı bulamayabilirdi. Kariyerini iyi devam ettiriyor” dedi.
Galatasaray'a imza atmak için sezonun bitmesini bekleyen Ryan Babel ile ilgili olarak Hollanda futbolunun önemli isimlerinden Pierre van Hooijdonk açıklamalarda bulundu. Ryan Babel'in Fulham'ın ardından Galatasaray'ı seçmesinin iyi bir tercih olduğunu belirten Hooijdonk, "Galatasaray şampiyon oldu ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Hollanda'da bu fırsatı bulamayabilirdi. Kariyerini iyi şekilde devam ettiriyor. Düşüşe doğru giderken, tekrardan toparlanan oyuncuları çok sık göremezsiniz. Ryan Babel bunu başardı" ifadesini kullandı.
REKABET ÇOK HASSAS
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve Babel'in hala çok formda olduğunu kaydeden Van Hooijdonk, "Galatasaray'da düzenli oynama şansı bulursa, bir süre daha Hollanda Milli Takımı'na da çağrılabilir" yorumu yaptı. Beşiktaşlı taraftarların tepkisinin sorulması üzerine ise şunları söyledi: Muhtemelen kendisiyle ilgili yapılan tezahüratları anlamayacak ve bu avantaj... Beşiktaş ciddi bir şampiyonluk adayı ve bu nedenle Galatasaray'ın rakiplerinden biri. Türkiye'de bu rekabet harika ve oldukça da hassas...
MALİYETİ 3.5 MİLYON EURO
Fulham'da kiralık olarak forma giyen ve Beşiktaş ile anlaşması sona eren Ryan Babel, Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon Euro imza parası alacak. Ayrıca sarı-kırmızılı yönetim ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 2.2 milyon Euro kazanacak.
Hollanda'nın Algemeen Dagblad gazetesi, "Ryan Babel, yeniden Türkiye'de. Hollandalı oyuncu artık son şampiyon Galatasaray'da oynayacak" şeklinde haber yaptı.
- 23.5.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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