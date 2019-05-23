Onyekuru tehlikesi
Bayern Münih, Nijeryalı futbolcu için Everton ile temasta.
Ryan Babel'i kadrosuna katan Galatasaray, Henry Onyekuru'yu kaptırmak üzere...
ESPN'in muhabirlerinden Colin Udoh'un haberine göre; genç yıldız ile Bayern Münih ciddi şekilde ilgileniyor.
Hatta Alman devinin, bu sezon sarı-kırmızılı formayla başarılı futbol sergileyen Onyekuru için Everton ile prensip anlaşmasına vardığını ifade etti.
İngiltere'de çalışma izni alamadığı için Galatasaray'a kiralık gelen Onyekuru, bonservisi konusunda anlaşma sağlanırsa Almanya'nın yolunu tutacak.
- 23.5.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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