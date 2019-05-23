Onyekuru tehlikesi

Ryan Babel'i kadrosuna katan Galatasaray, Henry Onyekuru'yu kaptırmak üzere...



ESPN'in muhabirlerinden Colin Udoh'un haberine göre; genç yıldız ile Bayern Münih ciddi şekilde ilgileniyor.



Hatta Alman devinin, bu sezon sarı-kırmızılı formayla başarılı futbol sergileyen Onyekuru için Everton ile prensip anlaşmasına vardığını ifade etti.



İngiltere'de çalışma izni alamadığı için Galatasaray'a kiralık gelen Onyekuru, bonservisi konusunda anlaşma sağlanırsa Almanya'nın yolunu tutacak.