Onyekuru tehlikesi – Fotomaç – 23 Mayıs 2019
23 Mayıs 2019, Perşembe
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Onyekuru tehlikesi

Onyekuru tehlikesi

, Nijeryalı futbolcu için Everton ile temasta.

'i kadrosuna katan , Henry Onyekuru'yu kaptırmak üzere...

ESPN'in muhabirlerinden Colin Udoh'un haberine göre; genç yıldız ile ciddi şekilde ilgileniyor.

Hatta Alman devinin, bu sezon sarı-kırmızılı formayla başarılı futbol sergileyen Onyekuru için Everton ile prensip anlaşmasına vardığını ifade etti.

'de çalışma izni alamadığı için Galatasaray'a kiralık gelen Onyekuru, bonservisi konusunda anlaşma sağlanırsa 'nın yolunu tutacak.

  1. 23.5.2019
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