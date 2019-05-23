Galatasaray'da Luyindama krizi

Galatasaray'da Luyindama sıkıntısı... Kongolu stoperden çok memnun olan sarıkırmızılı ekibin elinde 31 Mayıs'a kadar 6 milyon euro'luk opsiyon hakkı var.



Ancak Standard yönetimi, bu rakamın peşin olarak ödenmesi talebinde bulundu.



Menajeri de yarım sezon için 600 bin euro'ya oynayan oyuncusu için 2 milyon Euro istedi.



Devre arasında yapılan görüşmelerde yıllık 1.2 milyon Euro'ya razı olan menajerin bu çıkışı da can sıktı. Cimbom çıkış yolu arıyor.