Galatasaray'da Luyindama krizi – Fotomaç – 23 Mayıs 2019
23 Mayıs 2019, Perşembe
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'da krizi

Galatasaray'da Luyindama krizi

'da  sıkıntısı... stoperden çok memnun olan sarıkırmızılı ekibin elinde 'a kadar 6 milyon euro'luk opsiyon hakkı var.

'da sıkıntısı... stoperden çok memnun olan sarıkırmızılı ekibin elinde 'a kadar 6 milyon euro'luk opsiyon hakkı var.

Ancak Standard yönetimi, bu rakamın peşin olarak ödenmesi talebinde bulundu.

Menajeri de yarım sezon için 600 bin euro'ya oynayan oyuncusu için 2 milyon Euro istedi.

Devre arasında yapılan görüşmelerde yıllık 1.2 milyon Euro'ya razı olan menajerin bu çıkışı da can sıktı. Cimbom çıkış yolu arıyor.

  1. 23.5.2019
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