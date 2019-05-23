Galatasaray Fenerbahçe'yi solladı! – Fotomaç – 23 Mayıs 2019
23 Mayıs 2019, Perşembe
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'yi solladı!

Galatasaray Fenerbahçe'yi solladı!

Bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Cimbom, ezeli rakibine ait bir unvanı kaptı. 555 hafta liderlik koltuğunda oturdu. 554 hafta zirvede olan ’yı geçti.

'de ve öğrencileri bir şampiyonluk daha kazanırken da 'yi bir kategoride daha solladı. Bitime 1 hafta kala mutlu sona ulaşan Cimbom, 61 sezonluk ligde tam 555 haftayı ilk sırada bitirdi. Önceki rekor 554 maçla sarı-kırmızılıların ezeli rakibi 'ya aitti. Bu sıralamada 412 hafta zirvede kalırken, ise 200 haftayı lider tamamladı. Aslan diğer rekorları da tehdit etmeye başladı.

Sarı-kırmızılılar, en çok lider kalan takım olma unvanını eline geçirirken Fenerbahçe'ye ait diğer rekorlara da adım adım yaklaşıyor. Sarı- lacivertliler lig tarihinde en fazla galip gelen, gol atan ve puan toplayan takım. Fatih Terim'in önderliğinde başarıdan başarıya koşan Aslan şimdi Fenerbahçe'nin bu rekorlarına göz dikti. Galibiyet sayısında 6 geride. İki takımın attıkları toplam gollerde fark 18'e geriledi. Puan farkını da Cimbom 30'a kadar çekti.

  1. 23.5.2019
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