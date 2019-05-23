Galatasaray Fenerbahçe'yi solladı!
Bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Cimbom, ezeli rakibine ait bir unvanı kaptı. 555 hafta liderlik koltuğunda oturdu. 554 hafta zirvede olan Kanarya’yı geçti.
Süper Lig'de Fatih Terim ve öğrencileri bir şampiyonluk daha kazanırken Galatasaray da Fenerbahçe'yi bir kategoride daha solladı. Bitime 1 hafta kala mutlu sona ulaşan Cimbom, 61 sezonluk ligde tam 555 haftayı ilk sırada bitirdi. Önceki rekor 554 maçla sarı-kırmızılıların ezeli rakibi Kanarya'ya aitti. Bu sıralamada Beşiktaş 412 hafta zirvede kalırken, Trabzonspor ise 200 haftayı lider tamamladı. Aslan diğer rekorları da tehdit etmeye başladı.
Sarı-kırmızılılar, en çok lider kalan takım olma unvanını eline geçirirken Fenerbahçe'ye ait diğer rekorlara da adım adım yaklaşıyor. Sarı- lacivertliler lig tarihinde en fazla galip gelen, gol atan ve puan toplayan takım. Fatih Terim'in önderliğinde başarıdan başarıya koşan Aslan şimdi Fenerbahçe'nin bu rekorlarına göz dikti. Galibiyet sayısında 6 geride. İki takımın attıkları toplam gollerde fark 18'e geriledi. Puan farkını da Cimbom 30'a kadar çekti.
- 23.5.2019
-
Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
-
Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
-
Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
Galatasaray Fenerbahçe'yi solladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.