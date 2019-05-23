Galatasaray Fenerbahçe'yi solladı!

Süper Lig'de Fatih Terim ve öğrencileri bir şampiyonluk daha kazanırken Galatasaray da Fenerbahçe'yi bir kategoride daha solladı. Bitime 1 hafta kala mutlu sona ulaşan Cimbom, 61 sezonluk ligde tam 555 haftayı ilk sırada bitirdi. Önceki rekor 554 maçla sarı-kırmızılıların ezeli rakibi Kanarya'ya aitti. Bu sıralamada Beşiktaş 412 hafta zirvede kalırken, Trabzonspor ise 200 haftayı lider tamamladı. Aslan diğer rekorları da tehdit etmeye başladı.



Sarı-kırmızılılar, en çok lider kalan takım olma unvanını eline geçirirken Fenerbahçe'ye ait diğer rekorlara da adım adım yaklaşıyor. Sarı- lacivertliler lig tarihinde en fazla galip gelen, gol atan ve puan toplayan takım. Fatih Terim'in önderliğinde başarıdan başarıya koşan Aslan şimdi Fenerbahçe'nin bu rekorlarına göz dikti. Galibiyet sayısında 6 geride. İki takımın attıkları toplam gollerde fark 18'e geriledi. Puan farkını da Cimbom 30'a kadar çekti.



