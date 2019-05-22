Stada yeni isim – Fotomaç – 22 Mayıs 2019
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Stada yeni isim

Stada yeni isim

'ın şampiyonluğa ulaşması ve 'nde oynayacak olması forma sponsoru ve yönetimin elini güçlendirdi.

'ın şampiyonluğa ulaşması ve 'nde oynayacak olması forma sponsoru ve yönetimin elini güçlendirdi. Bir süredir Kazak firmayla stadın isim hakkı konusunda görüşmeler yapan sarı-kırmızılıların tarihi bir anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

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'un sözleşmede yer alan uzatma hakkını kullanmaması durumunda adı sır gibi saklanan Kazak firmasıyla 5 yıllığına bir anlaşma yapılacağı bildirildi. 60 milyon dolar gelir bekleniyor.

  1. 22.5.2019
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