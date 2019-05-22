Stada yeni isim

Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaşması ve Devler Ligi'nde oynayacak olması forma sponsoru ve stadın isim hakkı konusunda yönetimin elini güçlendirdi. Bir süredir Kazak firmayla stadın isim hakkı konusunda görüşmeler yapan sarı-kırmızılıların tarihi bir anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi.



TELEKOM'A BAĞLI

Türk Telekom'un sözleşmede yer alan uzatma hakkını kullanmaması durumunda adı sır gibi saklanan Kazak firmasıyla 5 yıllığına bir anlaşma yapılacağı bildirildi. 60 milyon dolar gelir bekleniyor.