Stada yeni isim
Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaşması ve Devler Ligi'nde oynayacak olması forma sponsoru ve stadın isim hakkı konusunda yönetimin elini güçlendirdi.
Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaşması ve Devler Ligi'nde oynayacak olması forma sponsoru ve stadın isim hakkı konusunda yönetimin elini güçlendirdi. Bir süredir Kazak firmayla stadın isim hakkı konusunda görüşmeler yapan sarı-kırmızılıların tarihi bir anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi.
TELEKOM'A BAĞLI
Türk Telekom'un sözleşmede yer alan uzatma hakkını kullanmaması durumunda adı sır gibi saklanan Kazak firmasıyla 5 yıllığına bir anlaşma yapılacağı bildirildi. 60 milyon dolar gelir bekleniyor.
- 22.5.2019
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Fransa Milli Takımı'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
arif biz de gençlerimizle çıkalım ne olursa olsun yusuf abdulkadirler falan
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
Her zaman Ersun berkeye şans vermez ..yaşlılarla gider Ersun
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
FB.trftr. Berke Özer i mundar etmeyin..bırakın Fatih Terim'in eline milli takım kaleci kazansın.
Stada yeni isim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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