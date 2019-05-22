Sivas’ta rotasyon
Başakşehir karşısında ligdeki 22. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, ligin son haftasında kadroda geniş bir rotasyona gidecek.
Başakşehir karşısında ligdeki 22. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, ligin son haftasında kadroda geniş bir rotasyona gidecek. Şampiyonluğu garantileyen sarı-kırmızılı takım da as kadrodan isimler dinlendirilirken yerlerine yedek kulübesinde oturan isimler görev yapacak.
İSMAİL KALEYE
Muslera'yı dinlendirmeyi düşünen Terim, İsmail Çipe'ye görev verecek. Stoperde Semih-Ahmet ikilisi görev yapacak. Orta sahada Fernando, Donk, Belhanda kenara geçecek Selçuk, Mustafa Kapı, Yunus sahaya sürülecek. Hücum bölgesinde ise Mitroglou ve Sinan Gümüş süre alacak.
- 22.5.2019
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Son şansları Topuk Yaylası
Toplam 1
Yorum
FB zajcs, ısla, oguz kaan ve ferdi hariç hepsini sutlayın
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 1
Yorum
serr o geri dönüşlerdeki hakem yardımlarında gizli admin. aslolan budur
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim PFDK’da
Toplam 2
Yorum
görengören Şampiyon takımın antrönürünü cezalandırmak için bahanelere sarılmak tahrikçilere ne olacak ......
Sivas’ta rotasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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