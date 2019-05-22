Sivas’ta rotasyon – Fotomaç – 22 Mayıs 2019
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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’ta rotasyon

Sivas’ta rotasyon

karşısında ligdeki 22. şampiyonluğunu elde eden , ligin son haftasında kadroda geniş bir rotasyona gidecek.

karşısında ligdeki 22. şampiyonluğunu elde eden , ligin son haftasında kadroda geniş bir rotasyona gidecek. Şampiyonluğu garantileyen sarı-kırmızılı takım da as kadrodan isimler dinlendirilirken yerlerine yedek kulübesinde oturan isimler görev yapacak.

İSMAİL KALEYE
Muslera'yı dinlendirmeyi düşünen Terim, İsmail Çipe'ye görev verecek. Stoperde Semih-Ahmet ikilisi görev yapacak. Orta sahada , Donk, kenara geçecek Selçuk, Mustafa Kapı, Yunus sahaya sürülecek. Hücum bölgesinde ise Mitroglou ve süre alacak.

  1. 22.5.2019
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