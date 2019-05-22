Sivas’ta rotasyon

Başakşehir karşısında ligdeki 22. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, ligin son haftasında kadroda geniş bir rotasyona gidecek. Şampiyonluğu garantileyen sarı-kırmızılı takım da as kadrodan isimler dinlendirilirken yerlerine yedek kulübesinde oturan isimler görev yapacak.



İSMAİL KALEYE

Muslera'yı dinlendirmeyi düşünen Terim, İsmail Çipe'ye görev verecek. Stoperde Semih-Ahmet ikilisi görev yapacak. Orta sahada Fernando, Donk, Belhanda kenara geçecek Selçuk, Mustafa Kapı, Yunus sahaya sürülecek. Hücum bölgesinde ise Mitroglou ve Sinan Gümüş süre alacak.