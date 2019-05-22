Galatasaray'ın kale için iki seçeneği var: Onur Kıvrak ya da Volkan Babacan
Fatih Terim'in kalede Muslera ile rekabete girmesini istediği iki isim var: Onur Kıvrak ya da Volkan Babacan.
Fatih Terim'in kalede Muslera ile rekabete girmesini istediği iki isim var. Birisi Başakşehir'den ayrılmak için izin isteyen Volkan Babacan diğeri ise futbola veda eden Onur Kıvrak. Onur'un bonservis sorunu olmadığı için Terim, Trabzonspor'un eski kalecisine daha sıcak. Aynı şekilde, milli takımda sürekli şans verdiği Volkan'ın da benzer şartlar oluşması durumunda alınmasını istiyor.
- 22.5.2019
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Fransa Milli Takımı'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
arif biz de gençlerimizle çıkalım ne olursa olsun yusuf abdulkadirler falan
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
Her zaman Ersun berkeye şans vermez ..yaşlılarla gider Ersun
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
FB.trftr. Berke Özer i mundar etmeyin..bırakın Fatih Terim'in eline milli takım kaleci kazansın.
Galatasaray'ın kale için iki seçeneği var: Onur Kıvrak ya da Volkan Babacan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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