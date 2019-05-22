Galatasaray'ın kale için iki seçeneği var: Onur Kıvrak ya da Volkan Babacan – Fotomaç – 22 Mayıs 2019
22 Mayıs 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'ın kale için iki seçeneği var: Onur Kıvrak ya da Volkan Babacan

'ın kale için iki seçeneği var: ya da

Galatasaray'ın kale için iki seçeneği var: Onur Kıvrak ya da Volkan Babacan

'in kalede Muslera ile rekabete girmesini istediği iki isim var: ya da .

'in kalede Muslera ile rekabete girmesini istediği iki isim var. Birisi Başakşehir'den ayrılmak için izin isteyen diğeri ise futbola veda eden . Onur'un bonservis sorunu olmadığı için Terim, 'un eski kalecisine daha sıcak. Aynı şekilde, milli takımda sürekli şans verdiği Volkan'ın da benzer şartlar oluşması durumunda alınmasını istiyor.

  1. 22.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'ın kale için iki seçeneği var: Onur Kıvrak ya da Volkan Babacan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN