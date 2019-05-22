Galatasaray'da kiralık operasyonu
Galatasaray'da 4 oyuncunun anlaşmasının bir hafta sonra bitecek olması yönetimi harekete geçirdi.
Şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da gelecek sezon büyük bir değişim yaşanacak gibi duruyor. Sarı-kırmızılı ekipte 9 futbolcunun anlaşması sona eriyor. Sivas maçının ardından Onyekuru, Ndiaye, Luyindama ve Semih Kaya eski takımlarına dönecek. Ancak Galatasaray Onyekuru, Ndiaye ve Luyindama'yı bırakmak istemiyor. Everton ve Stoke City ile görüşmeler sürüyor.
KİRALIK ANLAŞMASI BİTENLER
Onyekuru (Everton)
Ndiaye (Stoke City)
Luyindama (S. Liege)
Semih Kaya (S. Prag)
Sözleşmesi bitenler
Sinan Gümüş
Eren Derdiyok
Selçuk İnan
Muğdat Çelik
Gökay Güney
SELÇUK'A İNDİRİM ŞARTI
Luyindama'nın 6 milyon euro'luk satın alma bedeli de ödenerek kalması sağlanacak. Semih Kaya'nın yeniden kiralanması düşünülmüyor. Sözleşmeleri bitecek olan Sinan, Eren, Selçuk, Muğdat ve Gökay ile de şimdilik devam edilmesi beklenmiyor. Sadece maaşında yüzde 50 indirime gitmesi halinde Selçuk ile devam edilme ihtimali bulunuyor.
ÇAĞLAR VE ÖMER TOPRAK HEDEFTE
Aklının bir yerinde Çağlar Söyüncü ve Ömer Toprak'ı tutan Fatih Terim bu transferlerin zor olduğunu biliyor. O nedenle Ahmet Çalık'ı şimdilik elde tutmayı planlıyor. Eğer Çağlar ve Ömer'den birisi kiralanabilirse o zaman Ahmet'in gitmesine izin verecek.
- 22.5.2019
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