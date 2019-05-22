Kiralık operasyonu
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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'da kiralık operasyonu

Galatasaray'da kiralık operasyonu

'da 4 oyuncunun anlaşmasının bir hafta sonra bitecek olması yönetimi harekete geçirdi.

Şampiyonluğa ulaşan 'da gelecek sezon büyük bir değişim yaşanacak gibi duruyor. Sarı-kırmızılı ekipte 9 futbolcunun anlaşması sona eriyor. Sivas maçının ardından Onyekuru, Ndiaye, Luyindama ve eski takımlarına dönecek. Ancak Galatasaray Onyekuru, Ndiaye ve Luyindama'yı bırakmak istemiyor. Everton ve ile görüşmeler sürüyor.

KİRALIK ANLAŞMASI BİTENLER
Onyekuru (Everton)
Ndiaye (Stoke City)
Luyindama (S. Liege)
Semih Kaya (S. Prag)

Sözleşmesi bitenler
Sinan Gümüş
Eren Derdiyok
Selçuk İnan
Muğdat Çelik
Gökay Güney

Aslan'da Luyindama ve Macao etkisi

SELÇUK'A İNDİRİM ŞARTI
Luyindama'nın 6 milyon euro'luk satın alma bedeli de ödenerek kalması sağlanacak. Semih Kaya'nın yeniden kiralanması düşünülmüyor. Sözleşmeleri bitecek olan Sinan, Eren, Selçuk, Muğdat ve Gökay ile de şimdilik devam edilmesi beklenmiyor. Sadece maaşında yüzde 50 indirime gitmesi halinde Selçuk ile devam edilme ihtimali bulunuyor.

ÇAĞLAR VE ÖMER TOPRAK HEDEFTE
Aklının bir yerinde Çağlar Söyüncü ve 'ı tutan bu transferlerin zor olduğunu biliyor. O nedenle 'ı şimdilik elde tutmayı planlıyor. Eğer Çağlar ve Ömer'den birisi kiralanabilirse o zaman Ahmet'in gitmesine izin verecek.

Şampiyonluk geri dönüşlerde gizli

  1. 22.5.2019
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