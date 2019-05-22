Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim PFDK’da

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçındaki "saldırısı" ve "tedbire uymaması", yardımcı antrenör Ümit Davala ise "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "tedbire uymaması" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Başakşehir yardımcı antrenörü Orhan Ak da PFDK'nın yolunu tuttu.



AĞIR CEZA YOLDA

Fatih Terim'in 3 ile 5 maç arasında men cezasına çarptırılması bekleniyor. Ayrıca tribüne gönderilmesine rağmen maç sonunda sahaya girerek şampiyonluk kutlayan Terim'in talimatlar gereği 4 maç men cezası ile cezalandırılacağı ve toplam cezasının 7'ye çıkabileceği öğrenildi.