Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim PFDK’da
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçındaki "saldırısı" ve "tedbire uymaması", yardımcı antrenör Ümit Davala ise "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "tedbire uymaması" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçındaki "saldırısı" ve "tedbire uymaması", yardımcı antrenör Ümit Davala ise "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "tedbire uymaması" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Başakşehir yardımcı antrenörü Orhan Ak da PFDK'nın yolunu tuttu.
AĞIR CEZA YOLDA
Fatih Terim'in 3 ile 5 maç arasında men cezasına çarptırılması bekleniyor. Ayrıca tribüne gönderilmesine rağmen maç sonunda sahaya girerek şampiyonluk kutlayan Terim'in talimatlar gereği 4 maç men cezası ile cezalandırılacağı ve toplam cezasının 7'ye çıkabileceği öğrenildi.
- 22.5.2019
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Son şansları Topuk Yaylası
Toplam 1
Yorum
FB zajcs, ısla, oguz kaan ve ferdi hariç hepsini sutlayın
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 1
Yorum
serr o geri dönüşlerdeki hakem yardımlarında gizli admin. aslolan budur
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim PFDK’da
Toplam 2
Yorum
görengören Şampiyon takımın antrönürünü cezalandırmak için bahanelere sarılmak tahrikçilere ne olacak ......
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim PFDK’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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