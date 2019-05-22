Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim PFDK’da – Fotomaç – 22 Mayıs 2019
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Galatasaray Teknik Direktörü ’da

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim PFDK’da

Galatasaray Teknik Direktörü , maçındaki "saldırısı" ve "tedbire uymaması", yardımcı antrenör ise "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "tedbire uymaması" nedeniyle tedbirli olarak 'ya sevk edildi.

Galatasaray Teknik Direktörü , maçındaki "saldırısı" ve "tedbire uymaması", yardımcı antrenör ise "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "tedbire uymaması" nedeniyle tedbirli olarak 'ya sevk edildi. Başakşehir yardımcı antrenörü Orhan Ak da PFDK'nın yolunu tuttu.

AĞIR CEZA YOLDA
Fatih Terim'in 3 ile 5 maç arasında men cezasına çarptırılması bekleniyor. Ayrıca tribüne gönderilmesine rağmen maç sonunda sahaya girerek şampiyonluk kutlayan Terim'in talimatlar gereği 4 maç men cezası ile cezalandırılacağı ve toplam cezasının 7'ye çıkabileceği öğrenildi.

  1. 22.5.2019
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