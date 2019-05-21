Şampiyonda Luyindama ve Marcao etkisi
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekipte devre arasında transfer edilen Christian Luyindama ile Marcao savunmadaki performanslarıyla ön plana çıktı - Ligde ilk yarıda 17 maçta 21 gole engel olamayan Galatasaray, bu iki oyuncunun dahil edilmesiyle ikinci yarıdaki 16 müsabakada 11 gol yedi.
Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da devre arasında transfer edilen Christian Luyindama ile Marcao, savunmadaki performanslarıyla dikkati çekti.
Sezon başında kadrosunda stoper olarak Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık ve Ozan Kabak'ı bulunduran sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıda savunmadan istediği verimi alamadı.
Ligde ilk yarıda Maicon ve Ozan Kabak 13'er, Serdar Aziz 10, Ahmet Çalık ise 6 müsabakada forma giydi. Galatasaray, ilk yarıdaki 17 lig karşılaşmasında kalesinde 21 gole engel olamadı.
DEVRE ARASINDA SAVUNMA DEĞİŞTİ
Sarı-kırmızılı ekipte, savunmanın göbeği devre arasında yenilendi.
Galatasaray'da devre arası transfer döneminde Ozan Kabak 11 milyon avroya Almanya'nın Stuttgart takımına transfer oldu. Maicon, 1 milyon 700 bin avro bedelle 1,5 sezonluğuna Suudi Arabistan'ın El Nassr takımına kiralandı. Sözleşmesi feshedilen Serdar Aziz'den ise 2 milyon 300 bin avro tazminat elde edildi.
Bu futbolcuların yerine 4 milyon avro bonservis bedeliyle Portekiz'in Chaves takımından 22 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao ile Belçika temsilcisi Standard Liege'den 25 yaşındaki Christian Luyindama ise 3 milyon avro kiralama ücretiyle kadroya katıldı.
GÜÇ KATTILAR
Galatasaray, Luyindama ve Marcao'nun gelişiyle sezonun ikinci yarısında daha iyi bir savunma grafiği çizdi.
Luyindama, transfer olduktan sonra 14 lig maçının 11'inde oynarken, Marcao ise 16 lig karşılaşmasının 14'ünde forma giydi.
Sarı-kırmızılı ekip, ligin ikinci yarısındaki 16 karşılaşmada 11 gol yedi.
Sezonun ilk yarısında maç başına kalesinde ortalama 1,23 gol gören Galatasaray, ikinci yarıda ortalamayı 0,68'e düşürdü ve şampiyonluğa ulaştı.
- 21.05.2019
- Güncelleme: 21.05.2019 13:31
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MKE Ankaragücü 3-1 D.G Sivasspor | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
aaa hakan keleşten hiç bir şey olmaz
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Ah Fener vah Efes
Toplam 1
Yorum
escape playoff sistemi kalkmalı bence.bir takım 30 maç yapıyo sezonu lider bitiriyo sonra playoff ta kaybediyo.yazık değilmi 30 maça.
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Filip Novak zirveye çıktı
Toplam 1
Yorum
baksoy N'DOYE santrafor oynarken onun kadar gol atmadı ? Aferin NOVAK seneye üstüne koyarak devam ?
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