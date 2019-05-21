Şampiyonda Luyindama ve Marcao etkisi
21 Mayıs 2019, Salı
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Şampiyonda Luyindama ve Marcao etkisi

Şampiyonda Luyindama ve Marcao etkisi

'de şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekipte devre arasında edilen ile Marcao savunmadaki performanslarıyla ön plana çıktı - Ligde ilk yarıda 17 maçta 21 gole engel olamayan , bu iki oyuncunun dahil edilmesiyle ikinci yarıdaki 16 müsabakada 11 gol yedi.

'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden 'da devre arasında edilen ile Marcao, savunmadaki performanslarıyla dikkati çekti.

Sezon başında kadrosunda stoper olarak Maicon Roque, , ve 'ı bulunduran sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıda savunmadan istediği verimi alamadı.

Ligde ilk yarıda Maicon ve Ozan Kabak 13'er, Serdar Aziz 10, Ahmet Çalık ise 6 müsabakada forma giydi. Galatasaray, ilk yarıdaki 17 lig karşılaşmasında kalesinde 21 gole engel olamadı.

DEVRE ARASINDA SAVUNMA DEĞİŞTİ

Sarı-kırmızılı ekipte, savunmanın göbeği devre arasında yenilendi.

Galatasaray'da devre arası transfer döneminde Ozan Kabak 11 milyon avroya 'nın Stuttgart takımına transfer oldu. Maicon, 1 milyon 700 bin avro bedelle 1,5 sezonluğuna 'ın El Nassr takımına kiralandı. Sözleşmesi feshedilen Serdar Aziz'den ise 2 milyon 300 bin avro tazminat elde edildi.

Bu futbolcuların yerine 4 milyon avro bonservis bedeliyle Portekiz'in Chaves takımından 22 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao ile temsilcisi Standard Liege'den 25 yaşındaki Christian Luyindama ise 3 milyon avro kiralama ücretiyle kadroya katıldı.

GÜÇ KATTILAR

Galatasaray, Luyindama ve Marcao'nun gelişiyle sezonun ikinci yarısında daha iyi bir savunma grafiği çizdi.

Luyindama, transfer olduktan sonra 14 lig maçının 11'inde oynarken, Marcao ise 16 lig karşılaşmasının 14'ünde forma giydi.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin ikinci yarısındaki 16 karşılaşmada 11 gol yedi.

Sezonun ilk yarısında maç başına kalesinde ortalama 1,23 gol gören Galatasaray, ikinci yarıda ortalamayı 0,68'e düşürdü ve şampiyonluğa ulaştı.

  1. 21.05.2019
  2. Güncelleme: 21.05.2019 13:31
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