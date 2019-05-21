O sözlere yalanlama
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın "Bakanımız Sayın Berat Albayrak ile görüştüm. Türk futboluna önemli katkılar yapacağını söyledi" sözlerine jet yalanlama geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber, "Sn. Bakanımız Berat Albayrak'a atfen dile getirilen bu tür sözler doğru değildir. Sayın Bakanımızın ve Bakanlığımızın kulüplerin finansal süreçleri ile ilgili bir tasarrufu yada yönlendirmesi yoktur. Bu süreçler kulüpler ile ilgili bankalar arasında yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.
- 21.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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