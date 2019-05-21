Hoş geldiniz karşılaması!
21 Mayıs 2019, Salı
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Hoş geldiniz karşılaması!

Hoş geldiniz karşılaması!

Galatasaray, ezeli rakiplerinin yeni başkanlarını şampiyon olarak karşılıyor.

1997-98 yılında , 1999-2000'de , 2011- 12'de seçildikleri sezon G.Saray şampiyonluğu görmüşlerdi. da seçildiği ilk yılda Galatasaray'ın çifte kupasına şahit oldu.

EMRE VE SAMU BULUŞTU
Galatasaray'ın? Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta Samudio'nun şutuna engel olmak isterken Emre Akbaba'nın ayağı kırılmıştı. Karadeniz ekibinin yıldızı, gözyaşlarına boğulmuştu. İkili dün bir araya geldi. Samudio, Emre'nin son durumunu sordu ve "Geçmiş olsun" dedi.

  1. 21.5.2019
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