Hoş geldiniz karşılaması!

1997-98 yılında Aziz Yıldırım, 1999-2000'de Serdar Bilgili, 2011- 12'de Fikret Orman seçildikleri sezon G.Saray şampiyonluğu görmüşlerdi. Ali Koç da seçildiği ilk yılda Galatasaray'ın çifte kupasına şahit oldu.



EMRE VE SAMU BULUŞTU

Galatasaray'ın? Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta Samudio'nun şutuna engel olmak isterken Emre Akbaba'nın ayağı kırılmıştı. Karadeniz ekibinin yıldızı, gözyaşlarına boğulmuştu. İkili dün bir araya geldi. Samudio, Emre'nin son durumunu sordu ve "Geçmiş olsun" dedi.