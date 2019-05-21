Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa'da yankılandı
21 Mayıs 2019, Salı
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'ın şampiyonluğu 'da yankılandı

Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa'da yankılandı

’ın 22. şampiyonluğu ’nin her bir yanında büyük bir coşku ile kutlanırken, basınında da geniş bir şekilde yer buldu.

İşte o manşetlerden bazıları:
L'EQUIPE: Elektriği yüksek, gergin bir derbi oldu. hafta arası Kupası ve hafta sonu da Türkiye Ligi'ni kazandı. REUTERS: Galatasaray ligin son haftasına aynı puanla girdiği 'i 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Başakşehir maça daha iyi başlamasına rağmen Galatasaray ikinci yarıdaki üstün futboluyla müsabakayı kazandı.

TELEGRAAF: 'un takımı Galatasaray son hafta Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Feghouli'nin yıldızlaştığı şampiyonluk golü Onyekuru'dan geldi.

DAILY MAIL: derbisi kaosla geçti. Başakşehir'in golü sonrası futbolculara cisimler atıldı. Kulübeler karıştı. Sarı- kırmızılılar olaylı maçın ardından 22. şampiyonluğunu kazandı.

ÇAYLAR POLDİ'DEN
Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden , şampiyonluğu kutlamayı ihmal etmedi. "Şampiyon" ifadesini kullanan Alman yıldız, "Bir kez daha Türkiye'nin en iyisi olduğumuzu kanıtlayan büyük aileme tebrikler. Bu akşam tüm çaylar benden" diye yazdı.

KUPA YOLA ÇIKTI
Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın Şampiyonluk Kupası Teşkilat Başkanlığı'nda düzenlenen törenle İstanbul'a uğurlandı. Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik uğurlama sırasında, "Galatasaray camiasını gönülden tebrik ediyoruz" ifadesini kullandı.

  1. 21.5.2019
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