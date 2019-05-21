Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa'da yankılandı

İşte o manşetlerden bazıları:

L'EQUIPE: Elektriği yüksek, gergin bir derbi oldu. Galatasaray hafta arası Türkiye Kupası ve hafta sonu da Türkiye Ligi'ni kazandı. REUTERS: Galatasaray ligin son haftasına aynı puanla girdiği Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Başakşehir maça daha iyi başlamasına rağmen Galatasaray ikinci yarıdaki üstün futboluyla müsabakayı kazandı.



TELEGRAAF: Ryan Donk'un takımı Galatasaray son hafta Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Feghouli'nin yıldızlaştığı şampiyonluk golü Onyekuru'dan geldi.



DAILY MAIL: İstanbul derbisi kaosla geçti. Başakşehir'in golü sonrası futbolculara cisimler atıldı. Kulübeler karıştı. Sarı- kırmızılılar olaylı maçın ardından 22. şampiyonluğunu kazandı.



ÇAYLAR POLDİ'DEN

Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Lukas Podolski, şampiyonluğu kutlamayı ihmal etmedi. "Şampiyon" ifadesini kullanan Alman yıldız, "Bir kez daha Türkiye'nin en iyisi olduğumuzu kanıtlayan büyük aileme tebrikler. Bu akşam tüm çaylar benden" diye yazdı.



KUPA YOLA ÇIKTI

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın Şampiyonluk Kupası Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda düzenlenen törenle İstanbul'a uğurlandı. Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik uğurlama sırasında, "Galatasaray camiasını gönülden tebrik ediyoruz" ifadesini kullandı.