Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa'da yankılandı
Galatasaray’ın 22. şampiyonluğu Türkiye’nin her bir yanında büyük bir coşku ile kutlanırken, Avrupa basınında da geniş bir şekilde yer buldu.
İşte o manşetlerden bazıları:
L'EQUIPE: Elektriği yüksek, gergin bir derbi oldu. Galatasaray hafta arası Türkiye Kupası ve hafta sonu da Türkiye Ligi'ni kazandı. REUTERS: Galatasaray ligin son haftasına aynı puanla girdiği Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Başakşehir maça daha iyi başlamasına rağmen Galatasaray ikinci yarıdaki üstün futboluyla müsabakayı kazandı.
TELEGRAAF: Ryan Donk'un takımı Galatasaray son hafta Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Feghouli'nin yıldızlaştığı şampiyonluk golü Onyekuru'dan geldi.
DAILY MAIL: İstanbul derbisi kaosla geçti. Başakşehir'in golü sonrası futbolculara cisimler atıldı. Kulübeler karıştı. Sarı- kırmızılılar olaylı maçın ardından 22. şampiyonluğunu kazandı.
ÇAYLAR POLDİ'DEN
Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Lukas Podolski, şampiyonluğu kutlamayı ihmal etmedi. "Şampiyon" ifadesini kullanan Alman yıldız, "Bir kez daha Türkiye'nin en iyisi olduğumuzu kanıtlayan büyük aileme tebrikler. Bu akşam tüm çaylar benden" diye yazdı.
KUPA YOLA ÇIKTI
Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın Şampiyonluk Kupası Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda düzenlenen törenle İstanbul'a uğurlandı. Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik uğurlama sırasında, "Galatasaray camiasını gönülden tebrik ediyoruz" ifadesini kullandı.
- 21.5.2019
-
MKE Ankaragücü 3-1 D.G Sivasspor | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
aaa hakan keleşten hiç bir şey olmaz
-
Ah Fener vah Efes
Toplam 1
Yorum
escape playoff sistemi kalkmalı bence.bir takım 30 maç yapıyo sezonu lider bitiriyo sonra playoff ta kaybediyo.yazık değilmi 30 maça.
-
Filip Novak zirveye çıktı
Toplam 1
Yorum
baksoy N'DOYE santrafor oynarken onun kadar gol atmadı ? Aferin NOVAK seneye üstüne koyarak devam ?
Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa'da yankılandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.