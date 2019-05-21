Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakipleri güçlü
21 Mayıs 2019, Salı
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'ın 'ndeki rakipleri güçlü

Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakipleri güçlü

’ı Avrupa’nın 1 numaralı organizasyonunda yine güçlü rakipler bekliyor. Aslan 4. torbadan girecek.

Süper Lig'i geçtiğimiz sezon olduğu gibi şampiyonlukla tamamlayan sarı-kırmızılılar bir kez daha 'yi 'nde temsil edecek. Ancak kuraya 4. torbadan girecek ve dev ekiplerle eşleşecek. 1. torbada ülke sıralamasında ilk basamaklarda bulunan ülkelerin şampiyonları yer alıyor. şampiyonu M.City'ye, 'ni kazanacak veya Tottenham'dan biri eklenecek. Ayrıca Avrupa Ligi şampiyonu da buraya gelecek. Orada da finali iki İngiliz ekibi ve oynuyor.
UEFA'nın değiştirdiği statüde artık 2. torbaya birçok güçlü takım düşüyor. Şampiyonları 1. torbaya atan UEFA'nın değişikliği sonrası 2. torbada , A Madrid, Porto, B Dortmund devler var.


BAŞAKŞEHİR'İN RAKİPLERİ BELLİ
Süper Lig'i 2. sırada bitiren , Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön elemeden başlayacak. Basel, veya PSV'den biriyle eşleşecek. Turu geçmesi durumunda gruplar öncesi 2 aşamayı daha geçmesi gerekiyor. Bu turlardaki rakipleri diğer eşleşmelere göre belli olacak.

  1. 21.5.2019
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