Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakipleri güçlü

Süper Lig'i geçtiğimiz sezon olduğu gibi şampiyonlukla tamamlayan sarı-kırmızılılar bir kez daha Türkiye'yi Devler Ligi'nde temsil edecek. Ancak Galatasaray kuraya 4. torbadan girecek ve dev ekiplerle eşleşecek. 1. torbada UEFA ülke sıralamasında ilk basamaklarda bulunan ülkelerin şampiyonları yer alıyor. Premier Lig şampiyonu M.City'ye, Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak Liverpool veya Tottenham'dan biri eklenecek. Ayrıca Avrupa Ligi şampiyonu da buraya gelecek. Orada da finali iki İngiliz ekibi Chelsea ve Arsenal oynuyor.

UEFA'nın değiştirdiği statüde artık 2. torbaya birçok güçlü takım düşüyor. Şampiyonları 1. torbaya atan UEFA'nın değişikliği sonrası 2. torbada Real Madrid, A Madrid, Porto, B Dortmund devler var.





BAŞAKŞEHİR'İN RAKİPLERİ BELLİ

Süper Lig'i 2. sırada bitiren Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön elemeden başlayacak. Basel, Olympiakos veya PSV'den biriyle eşleşecek. Turu geçmesi durumunda gruplar öncesi 2 aşamayı daha geçmesi gerekiyor. Bu turlardaki rakipleri diğer eşleşmelere göre belli olacak.