Galatasaray'da Ryan Babel bekleniyor

Şampiyonluk sonrası gözler hemen transfere çevrildi. Bir süredir eski Beşiktaşlı Ryan Babel'in adı Galatasaray ile anılıyor. Premier Lig'den küme düşen Fulham ile yollarını ayıran Hollandalı futbolcuya Katar ve Çin'den de teklifler var. Ancak hem Şampiyonlar Ligi faktörü hem de 'kankası' Ryan Donk'un sarı-kırmızılılarda oynaması sebebiyle 32 yaşındaki futbolcunun Cimbom'u tercih etmesi bekleniyor. Ryan Babel de İnstagram paylaşımlarıyla sürekli Galatasaray'a mesajlar veriyor.