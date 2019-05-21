Galatasaray'da Ryan Babel bekleniyor
Hollandalı yıldız kariyerine Katar veya Çin’de devam etmek istemiyor. Gönlünde Aslan var.
Şampiyonluk sonrası gözler hemen transfere çevrildi. Bir süredir eski Beşiktaşlı Ryan Babel'in adı Galatasaray ile anılıyor. Premier Lig'den küme düşen Fulham ile yollarını ayıran Hollandalı futbolcuya Katar ve Çin'den de teklifler var. Ancak hem Şampiyonlar Ligi faktörü hem de 'kankası' Ryan Donk'un sarı-kırmızılılarda oynaması sebebiyle 32 yaşındaki futbolcunun Cimbom'u tercih etmesi bekleniyor. Ryan Babel de İnstagram paylaşımlarıyla sürekli Galatasaray'a mesajlar veriyor.
- 21.5.2019
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MKE Ankaragücü 3-1 D.G Sivasspor | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
aaa hakan keleşten hiç bir şey olmaz
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Ah Fener vah Efes
Toplam 1
Yorum
escape playoff sistemi kalkmalı bence.bir takım 30 maç yapıyo sezonu lider bitiriyo sonra playoff ta kaybediyo.yazık değilmi 30 maça.
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Filip Novak zirveye çıktı
Toplam 1
Yorum
baksoy N'DOYE santrafor oynarken onun kadar gol atmadı ? Aferin NOVAK seneye üstüne koyarak devam ?
Galatasaray'da Ryan Babel bekleniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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