Galatasaray'da Ryan Babel bekleniyor
21 Mayıs 2019, Salı
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'da bekleniyor

Galatasaray'da Ryan Babel bekleniyor

Hollandalı yıldız kariyerine veya ’de devam etmek istemiyor. Gönlünde Aslan var.

Şampiyonluk sonrası gözler hemen transfere çevrildi. Bir süredir eski Beşiktaşlı 'in adı ile anılıyor. 'den küme düşen Fulham ile yollarını ayıran Hollandalı futbolcuya ve 'den de teklifler var. Ancak hem Şampiyonlar Ligi faktörü hem de 'kankası' 'un sarı-kırmızılılarda oynaması sebebiyle 32 yaşındaki futbolcunun Cimbom'u tercih etmesi bekleniyor. Ryan Babel de İnstagram paylaşımlarıyla sürekli Galatasaray'a mesajlar veriyor.

  1. 21.5.2019
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