Galatasaray'da Mustafa Cengiz: Bayrağı dikeceğiz
22. şampiyonluğunu kazanan Aslan’da başkan Mustafa Cengiz mutlu: “İnşallah Devler Ligi’nde bayrağı Türk milleti adına en yükseklere taşırız.”
Galatasaray'ın 22. şampiyonluğu sonrası başkan Mustafa Cengiz gelenek olarak Galatasaray Cemiyeti'nin yolunu tuttu. Burada "Rerere, Rarara" tezahüratıyla karşılanan Cengiz bir hayli mutluydu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı "Bugün keyifliyiz ama mücadeleye devam ediyoruz. İnşallah Süper Kupa'yı da alırız. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde bayrağı Türk milleti adına en yükseklere taşır ve dikeriz" ifadelerini kullandı. Cengiz konuşmasında Başakşehir'i yarışından dolayı tebrik ederken onlara Şampiyonlar Ligi'nde başarı diledi.
Mustafa Cengiz bu şampiyonluğun çok anlamlı olduğunu belirtti. Cengiz "Teknik direktörümüz Fatih Terim'e ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Ölümüne mücadele ettiler hatta ayaklarını sahada bıraktılar. Taraftara da teşekkür ediyorum. Onların gücünü bütün dünay gördü. Maçı nasıl çevirdiklerini gördük" dedi. Yönetici arkadaşlarına da tebriklerini sunan başkan Cengiz "Hepimiz gece gündüz çalıştık. Sonunda emeğimizin karşılığını aldık. Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay özellikle çok yoruldular" diye konuştu.
ARTIK 3 GOL 1 PENALTI OLUYOR!
Başakşehir karşılaşmasında 2 gollerinin verilmediğini hatırlatan Mustafa Cengiz, esprili bir şekilde bu durumu değerlendirdi. Mustafa Cengiz "2 gol geçersiz sayılınca çocukluğumu hatırladım. Eskiden 3 korner 1 penaltı oluyordu şimdi 3 gol 1 penaltı oluyor" ifadelerini kullandı.
KUPAYI MAÇ SONU İSTERDİK
"Kupayı maç sonrası almayı isterdik. Bunun için Federasyonal görüşmeler yaptık ancak mümkün olmadığı söylendi. İnşallah önümüzdeki hafta, tıpkı geçen yıl olduğu gibi taraftarımızla birlikte şanlı kupamızı kaldıracağız.
- 21.5.2019
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MKE Ankaragücü 3-1 D.G Sivasspor | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
aaa hakan keleşten hiç bir şey olmaz
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Ah Fener vah Efes
Toplam 1
Yorum
escape playoff sistemi kalkmalı bence.bir takım 30 maç yapıyo sezonu lider bitiriyo sonra playoff ta kaybediyo.yazık değilmi 30 maça.
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Filip Novak zirveye çıktı
Toplam 1
Yorum
baksoy N'DOYE santrafor oynarken onun kadar gol atmadı ? Aferin NOVAK seneye üstüne koyarak devam ?
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