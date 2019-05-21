Abdullah Avcı'ya cevap: Nezih bir ortam
21 Mayıs 2019, Salı
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'ya cevap: Nezih bir ortam

Abdullah Avcı'ya cevap: Nezih bir ortam

Başkan yardımcısı Yusuf Günay, Radyospor’a konuştu.

Günay'a 'in hocası 'nın ve yardımcılarını hedef alan sözleri soruldu. Günay "Taraftarımızı provoke edici 1-2 olay oldu. Ortamın gerginliğiyle Avcı öyle şeyler söylemiş olabilir. Nezih bir ortam vardı" dedi.

  1. 21.5.2019
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