Abdullah Avcı'ya cevap: Nezih bir ortam

Günay'a Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı'nın Fatih Terim ve yardımcılarını hedef alan sözleri soruldu. Günay "Taraftarımızı provoke edici 1-2 olay oldu. Ortamın gerginliğiyle Avcı öyle şeyler söylemiş olabilir. Nezih bir ortam vardı" dedi.