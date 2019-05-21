Abdullah Avcı'ya cevap: Nezih bir ortam
Başkan yardımcısı Yusuf Günay, Radyospor’a konuştu.
Günay'a Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı'nın Fatih Terim ve yardımcılarını hedef alan sözleri soruldu. Günay "Taraftarımızı provoke edici 1-2 olay oldu. Ortamın gerginliğiyle Avcı öyle şeyler söylemiş olabilir. Nezih bir ortam vardı" dedi.
- 21.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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