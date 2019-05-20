TFF’den tebrik mesajı geldi
TFF, Süper Lig’in 2018-2019 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ı kutladı.
Tebrik mesajında, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu tebrik eder, önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz" görüşlerine yer verildi.
- 20.5.2019
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Süper Lig'de gelenek bozulmadı
Toplam 1
Yorum
İMPARATOR FATİH TERİM tebrikler İmparator yaşattığın bütün güzellikler için teşekkür ederiz
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Rodallega ile görüşme
Toplam 1
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baksoy Trabzonspor da tavan ücret 3-4 milyon olmalı isteyen devam eder ?
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Muslera tarihe geçti
Toplam 1
Yorum
GS LI MUSLERA İKİ GS DASIN. MUSLERA MUSLERA MUSLERA YİNE MUSLERA. SENİ SEVİYORUZ MUSLERA ,SEVİYORUZ SENİ MUSLERA
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