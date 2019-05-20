TFF’den tebrik mesajı geldi
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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’den tebrik mesajı geldi

TFF’den tebrik mesajı geldi

, ’in 2018-2019 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden ’ı kutladı.

Tebrik mesajında, " olarak 'ın şampiyonluğunu tebrik eder, önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz" görüşlerine yer verildi.

  1. 20.5.2019
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