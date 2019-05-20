İşte taraftar işte şampiyon – Fotomaç – 20 Mayıs 2019
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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İşte taraftar işte şampiyon

İşte taraftar işte şampiyon

Stadı’nı dolduran 50 bini aşkın taraftar maç sonu karnaval yaşadı. Sarı-kırmızılılar, 22. şampiyonluğu kutladı. Coşku dalga dalga Türkiye’ye yayıldı.

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının şampiyonluk için çıktığı müsabakaya yoğun ilgi gösterdi. 52 bin kapasiteli Stadı'nda 50 bin 057 biletli seyirci yer aldı. Tribünleri tamamen dolduran sarı-kırmızılılar, yaptıkları tezahüratlarla 'ı coşkulu bir şekilde destekledi. Maç öncesinde futbolcuları tek tek tribüne çağırarak alkışlayan taraftarlar, tribünde açtıkları pankartlarla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve 'nı kutladı.

19 MAYIS'TA 50 BİN BAYRAK
"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, uğrunda ölen varsa vatandır" pankartı günün anlamını en güzel özetleyen pankarttı. İki takımın futbolcuları da seremoniye üzerinde "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" yazlı pankartla çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 50 bin Türk bayrağı dağıttı. Başakşehirli taraftarlar da 10 otobüsle stada gelerek, takımlarına maç boyu destek verdi.

AKBABA KOLTUK DEĞNEKLERİYLE
Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan Emre Akbaba da koltuk değnekleriyle kutlamalara katıldı. Taraftarlar, tribüne, "Geçmiş olsun Emre Akbaba" pankartı asarken, maçtan önce genç oyuncu lehine uzun süre tezahürat yaptı.

FLORYA'YA AKTILAR
Statta başlayan coşkunun ikinci adresi Florya'ydı... Sarıkırmızılı taraftarlar, takımı karşılamak için 'ne akın etti. Binlerce kişi "Şampiyon Cimbombom" tezahüratı ile ortalığı inletti.
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RODRİGUES 3'LÜ ÇEKTİRDİ
Şampiyonluk maçını devre arasında 'ın Al İttihad takımına satılan Garry Rodrigues de izledi. Hollandalı oyuncu, maç sonunda sahaya inerek taraftarlara 3'lü çektirdi. Garry ligin ilk yarısında sarı-kırmızılı forma ile 3 gol atmıştı.

'YAZ DOSTUM' COŞTURDU
Stat hoparlöründen maçtan sonra barış manço'nun "yaz dostum" şarkısı çalındı. taraftarları coşturan parçaya tüm tribünler eşlik etti. şampiyonlar ligi müziği de çalınırken, yabancı futbolcular, ülke bayraklarıyla sahada tur attı.

Taraftarlar 'nü de bir süreliğine kapattı. Köprü girişinde otomobillerinden inen bir grup marşlar söyleyerek, şampiyonluğu kutladı. Davul zurna eşliğinde eğlendi.

  1. 20.5.2019
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